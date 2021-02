Lüttje Lage: Bedenkenträger auf vier Rädern

Ich bin auf Einkaufstour. Biege mit meinem Auto in eine Boxengasse auf dem Supermarktparkplatz ein. Vor mir, in gleicher Spur, rollt ein graues SUV. Der Wagen wird langsamer, bleibt stehen. Warum? Will der Senior am Steuer hier Wurzeln schlagen? Er rollt wieder an, späht nach rechts. Nach links. Stoppt. Neben ihm sitzt eine Frau, vermutlich seine Ehefrau. Die beiden diskutieren. Ich trommele mit den Fingern aufs Lenkrad. Vor meinem geistigen Auge ziehen verschiedene Kategorien von Supermarktparkplatzsuchern vorbei.

Typ eins lebt im Augenblick. Beherzt schert er – oder sie – vorwärts auf den erstbesten Querparkplatz ein. Wie er später wieder herauskommt? Interessiert ihn nicht die Bohne. Der Einkauf drängt.

Eher vorausschauend veranlagt ist die Gattung zwei. Ihm oder ihr ist nichts wichtiger, als beim Verlassen der Parkbucht unbeschadet in die Ausfahrtspur zurückzufinden. Also vorwärts und mit freiem Blick. Dafür nehmen die Weitsichtigen in Kauf, die Lücke ihrer Wahl vor Einkaufsbeginn mühsam im Rückwärtsgang zu erobern.

Eher reserviert stehe ich dem Typus drei gegenüber. Dem Zweifler. Ist die Parkbucht breit genug zum Aussteigen? Wäre es für das spätere Beladen günstiger, wenn ich vorwärts eingeparkt habe? Oder scheint die Sonne auf meine Windschutzscheibe, sodass ein Hitzestau droht – und der Wagen doch besser andersrum steht?

Der SUV-Fahrer gehört in Kategorie drei. Zieht zart nach rechts, lenkt leicht nach links. Zum Glück hat er just eine passable Lücke hinter sich gelassen, in die ich sofort einschere. Vorwärts. Und mit Schmackes.

Auf meinem Gang zum Supermarkteingang kann ich erkennen, dass der Bedenkenträger auf vier Rädern schon die nächste Boxengasse inspiziert. Die hinter ihm liegenden Stellplätze, knapp zehn mögen es sein, scheinen ihm nicht zugesagt zu haben. Hoffentlich, denke ich, hat der Mann Anker geworfen, bevor ich den Heimweg antrete. Denn eines möchte ich partout vermeiden – mit dem grauen SUV zu kollidieren, wenn ich rückwärts aus meiner Parkbucht manövriere.

Von Michael Zgoll