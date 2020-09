Lüttje Lage: Bei Pilzen gehen wir kein Risiko ein

Hannover

Obwohl die Pilzsaison bisher insgesamt eher mau verlaufen ist, haben sich bei uns im Vorgarten in den vergangenen Tagen welche breit gemacht. Vielleicht gedeihen sie, weil der Maulwurf bei uns den Boden regelmäßig flächenmäßig lockert, vielleicht schätzen sie auch das allgemeine Wohlfühlklima in der Siedlung Twenge. Jedenfalls waren sie da.

Ich konnte nicht auf Anhieb sagen, um welche Sorte Pilze es sich handelt. So etwas reizt mich immer. Also begab ich mich mit unserem Bestimmungsbuch in den Garten. Meine Frau guckte ein wenig alarmiert und ließ sich auch durch den Hinweis nicht beruhigen, dass ich ab und an in der Vergangenheit auf diese Art Pilze bestimmt, sie mit Zwiebeln und Speck gebraten und den Verzehr überlebt hatte.

Anzeige

„Es sind Ziegenlippen oder Rotfußröhrlinge. Beide sind essbar“, erklärte ich nach eingehenderer Betrachtung und Abgleich mit entsprechenden Fotos und Beschreibungen. Meine Frau murmelte was von galligen Verderblingen oder gemeinen Finsterlingen. Ich fuhr zum Wochenmarkt.

Weitere HAZ+ Artikel

Als ich wiederkam, waren die Pilze verschwunden, von meiner Frau an einem unbekannten Ort entsorgt. Sie hatte im Bestimmungsbuch nachgelesen und herausgefunden, dass Ziegenlippen in Rotbuchenwäldern vorkommen. „Hier steht weit und breit kein Buchenwald, und es hat auch nie einen gegeben. Wir werden bei Pilzen kein Risiko eingehen“, stellte sie klar.

Es bleibt also in diesem Jahr wieder bei Steinpilzen, Maronenröhrlingen und Pfifferlingen auf unserem Speiseplan. Unter dem Strich kann ich damit auch ganz gut leben. Meine Frau sowieso.

Lüttje Lage: Weitere lustige Texte aus unserer Serie finden Sie hier.

Von Bernd Haase