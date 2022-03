Lüttje Lage: Bescherung mit Verspätung

Das Paket kam pünktlich am 24. an. Nur eben exakt zwei Monate zu spät. Am vergangenen Donnerstag hat meine Frau eine nette Weihnachtspost von ihrem Arbeitgeber bekommen.

Wie zur echten Bescherung haben wir alles ausgepackt und uns genüsslich den Inhalt angesehen: eine winterliche Karte mit hellen Sternen und freundlichen Grüßen zum Fest sowie den besten Wünschen fürs neue Jahr. Beigelegt waren auch Schokolade in goldener Verpackung, eine Halbliter-Flasche Dornfelder sowie zwölf Gramm Glühwein-Gewürz – verbunden mit dem Hinweis auf der Verpackung, dass es sich dabei um eine mit viel Liebe zusammengestellte Mischung handelt.

Viel Liebe also, klar, es ist eben Weihnachten. Zumindest laut Paket. Denn irgendwie scheint es der Weihnachtsmann während seiner stressigen Tage vergessen oder es von seinem Schlitten verloren zu haben. Der Grund für den Irrläufer verriet uns die Prüfung der Anschrift: Postleitzahl stimmt, aber eben Hannover statt Hemmingen als Zielort. Warum das Paket trotzdem zwei Monate zu spät kam und wo es in dieser Zeit ein tristes Dasein fernab von christlicher Nächstenliebe fristete, wird ein weihnachtliches Geheimnis bleiben.

Einen Blick auf das Haltbarkeitsdatum haben wir vorher noch riskiert – und uns am Wochenende dann die Schokolade schmecken lassen, denn alle Süßigkeiten vom echten Weihnachtsfest sind seit langer Zeit konsumiert. Wir hoffen, dass der Arbeitgeber meiner Frau auch zu Ostern mit einer kleinen Aufmerksamkeit an die Belegschaft denkt. Und wenn das Osterpaket bei uns erst Mitte Juni eintreffen sollte, dann freuen wir uns über Hasen und Küken in goldener Schokoladen-Verpackung.

Von Stephan Hartung