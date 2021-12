"Lüttje Lage": Brillantes für Beschlagene

Es droht das Maskendilemma

Dass in den kalten Monaten die Sehhilfe beschlagen kann, wenn man einen warmen Raum wie einen Supermarkt betritt, darauf sind wir mit unserem Nasenfahrrad eingerichtet. Doch in Corona-Zeiten droht ein Maskendilemma: Wir betreten vollkommen vernebelt den Markt und damit unsereins nicht in die Tomaten oder eben in die Kartoffelsäcke stolpert, bleibt man erst einmal in der Gemüse- und Obstabteilung stehen und putzt sich die Brille.

Ich würde sagen, wir gehören damit zu den wertvollsten Kunden, schließlich erhält schon die erste Auslage von uns sofort die vollste Aufmerksamkeit und wir bremsen noch die Kundschaft hinter uns ab, die ja mit ihren Körben oder Wagen irgendwie an uns Halbblinden vorbei muss. Ich freue mich zwar, wenn die Dunstschicht auf den Gläsern weg ist und ich Lauchzwiebeln sehe, aber viel lieber würde ich an einem Sonderposten stehen zum Beispiel mit exquisitem Wein.

Kennen Sie die AAA-Regel?

Hinzu kommt, dass die Besucherlenkung immer noch zu wünschen übrig lässt. Anstatt unsereins blind ins Gemüse rennen zu lassen, könnte man auch eine Zone mit einem schönen Teppich auslegen und gemütliche Sessel aufstellen, in denen man sich niederlassen und in aller Ruhe die Brille putzen kann. Der aktuelle Wochenprospekt auf einem Tischchen daneben, vielleicht auch ein Kekschen dazu? Die gut gemeinten Tipps, wie die Brille nicht beschlagen kann, kenne ich übrigens alle schon. Ja, auch die AAA-Regel (für Unbebrillte: Anpassen der Maske, Anti-Beschlag-Spray, Ausatmen nach unten).

Beim jüngsten Zoobesuch in Hannover stieß ich auf die ultimative Lösung: der Brillen- und Kameraobjektiv-Fön am Eingang ins Gorillahaus! Man hält die Brille kurz unter das handtrocknerähnliche Gerät – fertig. So was im Supermarkt – das wäre im wahrsten Sinne des Wortes brillant.

Von Andreas Zimmer