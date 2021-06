Lüttje Lage: Chaos auf dem Kopf

Dass Friseure systemrelevant sind, wussten die meisten Kundinnen schon vor der Pandemie. Die Zeit des erzwungenen Lockdowns haben Sandra und Karin genutzt und etwas ausprobiert. Sandra hat wachsen lassen, Karin nicht mehr gefärbt. In Corona-Zeiten hat jeder Verständnis für Chaos auf dem Kopf. Das Experiment ist missglückt. Sandra fühlt sich mit langen Haaren wie eine Frau von knapp 60 Jahren, die es noch mal wissen will. Was auch immer. Will sie aber nicht.

Karin fühlt sich mit schmuddelig grauem Ansatz steinalt und ungepflegt. Keine Option auf Dauer und das Leben danach. Zum Glück haben die Friseurbetriebe wieder auf, ganz unproblematisch gibt es dort ein neues Kopfgefühl. Die beiden wollten zum großen Umstyling eigentlich in die Hauptstadt oder wenigstens nach Hamburg, haben sich aber schließlich aus Kostengründen doch für einen Meister in der Region entschieden. Und einen Gruppentermin vereinbart.

Der Haarspezialist sah sich vor einer Herausforderung. Aber war auch ein Mann der klaren Worte. Das lange Haar von Sandra sei wirklich sehr spärlich und fusselig, es werde halt dünner im Alter. Eine Tonsur sei allerdings noch nicht in Sicht. Auch das einstige Naturblond, das beim privaten Dauertönen mittlerweile in leicht aggressives Gelb verrutscht ist, spreche die Sprache des Alters. Ein kurzer Stufenschnitt in Weiß-grau lautete der Vorschlag zur Rettung. Sandra hat schwer geschluckt und ihn machen lassen.

Karin kam kaum besser weg. Der Stylist diagnostizierte „Altfrauenstroh“ auf ihrem Kopf. Der graue Ansatz verstärke den trockenen Effekt noch. Das sei aber ganz normal, Frauen würden ab einem gewissen Alter ja auch entweder rund oder hager. So ähnlich verhalte sich das mit dem Kopfhaar. Aha. Ein attraktiver Mittelweg ist offenbar ausgeschlossen. Gut, dass die Worte Waschen, Legen, Föhnen nicht gefallen sind. Der Meister machte sich ans Werk. Das Resultat kann sich sehen lassen, eigentlich nicht der Rede wert.

Für weitere Experimente in systemrelevanten Branchen sind wir aber erst mal nicht zu haben. Da bleibt lieber gleich alles wie immer.

Von Susanna Bauch