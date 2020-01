Es ist Zeit für eine Klarstellung: Nicht alle Ostfriesen essen den ganzen Tag Fleisch. Das hat so direkt auch keiner behauptet. Aber der in die Schlagzeilen geratene Club der bekennenden Fleisch- und Wurstesser, seine eindeutig identifizierbare Herkunft und die penetrante Verbindung Ostfriese–Fleisch impliziert eine Nahrungskette, die es so schon lange nicht mehr gibt. Es mag Carnivoren-Ultras geben zwischen Leer und Langeoog, aber selbst die tragen nicht alle Schlipse mit Fleisch- oder Wurstmotiven, wie es die Clubmitglieder in gemeinsamer Parlamentarierrunde zu tun pflegen. Genau wie die ostfriesischen Veganer nicht alle Gurken um den Hals tragen und salatieren, wenn sie einander sehen. So viel dazu.

Wer die nun aus der Rathauskantine verbannte Truppe noch nicht kannte, mag sich über den Namenszusatz „bekennend“ gewundert haben. Klingt ein wenig nach Outing, nach „gemeinsam sind wir stark“ und nach der blanken Angst, bald Currywurst nur noch nichtöffentlich verzehren zu dürfen und nach dem Zigeuner bald auch noch das Schnitzel sprachlich ersetzen zu müssen.

Vielleicht sollten sich die Fleischfreunde eher fragen, warum sie aus dem Rathaus geflogen sind. Tradition hin, Tradition her, vielleicht hätte man auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren sollen. Gendersprache? Stadt Hannover? Haben die Clubmitglieder noch nicht verwurstet. Dabei ist es ganz einfach: Statt Hähnchenfilet einfach Hähncheninnenfilet auf den Tisch – ein bisschen sprachliches Ge-chick, dann sieht das beim Onay vielleicht schon ganz anders aus.

Nun müssen die bekennenden Fleischesser schräg gegenüber im Landtag essen und trinken. Und auch noch zahlen. Schlimm, schlimm. Umsonst geht im Rathaus nur noch für Vegetarier aufwärts (ohne Fleisch kein Preis). Und meatfrei hat zu den Fleischessern eh nicht gepasst.

Von Uwe Janssen