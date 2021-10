Lüttje Lage: Das Abenteuer Lastenrad

Als in diesem Land die meisten Menschen noch mit Pferdekutschen reisten – keine Angst, ich erzähle jetzt nicht aus meiner Schulzeit –, sollen ängstliche Naturen erschrocken zur Seite gesprungen sein, wenn ein Automobil um die Ecke bog. Mir geht das heute so, wenn ich einem Lastenrad begegne. Ich habe etwas Angst. Oder vielleicht besser: Ich bin in solchen Momenten sehr, sehr vorsichtig.

Ein guter Freund hatte sich so ein Ungetüm zum Eintritt in den Ruhestand gekauft. Er ist im Freundeskreis länger schon für seine tollkühne Fahrweise bekannt. Er fuhr los. Eine Stunde später rief seine Ehefrau an. Ich kürze ab. Die Leidgeprüfte hatte einen Rückholdienst für das Rad zu organisieren, was nicht einfach war. So ein Lastenrad passt nicht mal eben in einen Kofferraum. Und sie musste einen Termin beim Orthopäden vereinbaren. Der Gatte trug danach den Arm drei Wochen in einer Schlinge und litt nicht wenig.

Ich habe sofort alle Pläne verworfen, ein Lastenrad zu kaufen. Mir war immer das Bild unseres Freundes vor Augen, dem die Ehefrau über Tage das Abendessen in mundgerechten, kleinen Stücken servierte. Das soll mir nicht passieren. Wenn ich einen Karton Wein transportiere, muss mein alter Verbrenner ran.

Um die Welt der Lastenräder sollten so zögerliche Menschen wie ich ohnehin einen Bogen machen. Als ich jetzt mit meinem elektrisch verstärkten Velo über den Radweg hinterm Zoo glitt, kam mir in einer Kurve ein junger Familienvater entgegen. In der Kiste seines Lastenrades saß ein kleines Mädchen und lachte fröhlich. Ihr Vater sah mich erst spät, weil er engagiert telefonierte. Ich wich aus ins Grün. Vorsichtshalber – schaffte es dann aber ohne Blessuren zurück auf den Radweg. Und in der Ferne verklang das fröhliche Lachen des kleinen Mädchens.

Von Hans-Peter Wiechers