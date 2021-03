Lüttje Lage: Das Basilikum

Liebe Leserinnen und Leser, wie lange überlebt bei Ihnen in der Küche eine Basilikumpflanze? Genau, das sind diese grünen Blätter, die gut zu Tomaten passen. Also bei uns wird ein Basilikum aus dem Supermarkt gerade einmal zwei oder drei Wochen alt, dann wird es braun, dann grau, und dann ist es eigentlich verschwunden. Wenn eines mal sechs Wochen schafft, gehört es für uns schon in die Kategorie „steinalt“.

Bisher haben wir nach dem Kauf eines Basilikums immer alles gegeben. Gegossen, sobald es durstig wirkte. Den Standort im Haus von sonnig auf schattig gewechselt, wenn die Blätter nicht mehr so gut aussahen. Oder von schattig auf sonnig, wenn die Blätter nicht mehr so gut aussahen. Auf Raupen untersucht. Nicht zu viele Stängel und Blätter abgezupft, damit es sich wohler fühlt. Und, und, und. Die ganze Mühe hat noch nie etwas genützt. Immer blieb nach ein paar Wochen nur ein Häufchen vertrocknetes Elend übrig, das dann auf dem Kompost landete.

Also fast immer. Bis auf jetzt. Jetzt steht in der Küchenfensterbank ein Basilikum, das ungefähr seit Oktober, als wir die letzten Tomaten geerntet haben, lebt. Wie wir das gemacht haben, wissen wir nicht. Aber vielleicht doch: Wir haben nämlich gar nichts gemacht. Und das war wohl das Beste. Bei der Anschaffung waren wir ganz locker an die Sache herangegangen. Die Haltung: „Das überlebt sowieso keine drei Wochen, dann brauchen wir uns auch nicht zu kümmern.“

Und das haben wir auch gemacht. Jetzt sind vier Monate ohne Pflege rum, und das Basilikum lebt. Zugegeben, die beiden Stängel sehen sehr kümmerlich aus, mehr als insgesamt zehn oder zwölf Blätter hängen nicht dran. Wir haben uns aber daran gewöhnt. Inzwischen freuen wir uns morgens, wenn ein Blatt dazugekommen ist. Ihm geht es also gut, wenn es nicht gut behandelt wird. Das können wir. Eine neue Basilikumpflanze werden wir uns wohl erst einmal nicht kaufen müssen.

Von Mathias Klein