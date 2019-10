"Lüttje Lage": Das Leben der Anderen

Hannover

Mara ist eine der wenigen in unserer Runde, die mit ihren Kindern in den Vorzug einer kostenfreien Kita kommt. Wir mussten alle ordentlich bezahlen, zweifach mitunter. Das heißt, nicht alle. Schon immer hat es die gegeben, die ihr Einkommen so geschickt runterrechnen konnten, dass sie einen sogenannten Nullplatz bekommen haben. Sie haben ordentlich gespart, während wir die Summe für einen schönen Jahresurlaub in den Kinderladen investiert haben. Die anderen haben diesen Urlaub dann natürlich gemacht. Dreimal im Jahr.

Wohngeld und gute Versicherung

Uns fällt allen jemand ein, der sich irgendwie geschickt anstellt. Der als Student schon Wohngeld für eine Drei-Zimmer-Wohnung kassiert hat und dessen Trekkingrucksack irgendwo in Südamerika einfach nicht mehr aufzufinden war kurz vor der Heimreise – aber zum Glück gut versichert war. Haben wir natürlich alle nicht gemacht so etwas. Zumindest erinnern wir uns nicht so genau. Birgit wundert sich, dass ihre Nachbarn mit großzügigem Wohneigentum, üppigen Urlaubsreisen und modischen Extravaganzen für ihre Kinder Bafög kassieren – und das dann vermutlich mit einem Schlag zurückzahlen, weil es dann ja ordentlich Abstriche gibt.

An eigene Grenzüberschreitungen erinnern

Eigentlich sind wir schlichtweg nur neidisch. Oder einfach zu blöd, denn kriminell ist ja keiner von den anderen. Die hätten einfach nur ihren eigenen Vorteil besser im Blick, meint Karin. Die genannten Zahlungen würden bei uns nun mal nach Einkommen und nicht nach Vermögen geleistet. Mit Sozialneid auf das Leben der Anderen zu schauen, sei daher Zeit- und Ressourcenverschwendung. Man könne sie ja meiden. Oder sich auch mal an eigene Grenzüberschreitungen erinnern. An die komplette Überbelegung der Ferienwohnung an der Nordsee etwa: vier Betten gebucht, acht genutzt. An Zugtickets, die nicht entwertet, aber doch benutzt wurden. Ihr fallen noch ein paar Dinge ein.

Wir werden kleinlaut. Das Leben der Anderen ist schon voll okay. Vielleicht sollte Mara das gesparte Kita-Geld in den Topf für CO2-Kompensation bei Flugreisen einzahlen. Wenn unsere Kinder erstmal Bafög bekommen, geben wir etwas dazu.

Von Susanna Bauch