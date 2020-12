Lüttje Lage: Das Metallding am Pinsel

Es gibt Gegenstände im Haushalt, die haben keinen Namen, die heißen einfach Ding, Dingsbums oder „das da“. Weil ihre tatsächliche Bezeichnung zu kompliziert, zu fremdsprachlich, zu egal oder einfach zu wichtigtuerisch für ihre eigentlich lächerliche Funktion ist. Der Pümpel ist ein Pümpel, da kann die Saugglockenindustrie werben, bis es stopft. Das Metallding, das die Borsten am Pinsel hält oder den Radiergummi am Bleistift, heißt Ferrule, klingt aber wie eine unförmige, aber gutartige Hautausstülpung. Deshalb ist das Metallding am Pinsel im Sprachgebrauch das Metallding am Pinsel. Der gewölbte Boden einer Flasche heißt Culot de Bouteille, oui, aber keine Bezeichnung, sans nom, geht auch, wenn man nicht gerade einen Flaschenbodenfetisch pflegt mit seiner französischen Saugglockengang.

Das Ding vor der Tür

Keinen Namen hat auch das Ding, das man im Winter vor die Tür legt, damit es nicht zieht. Warum es diese Dinger überhaupt gibt und man nicht gleich die Türen so macht, dass es nicht zieht – keine Ahnung. Macht hoch die Tür, vielleicht deshalb. Eigentlich möchte dieses Gerät Zugluftstopper genannt werden, tatsächlich geht es um eine Kunstfaserwurst, die aus Gründen der Heiterkeit gern mit einem Tierkopf versehen wird, aber nicht der einer Kobra oder eines Tausendfüßlers, sondern eher etwas aus dem Haus- oder Nutztierbereich. So hat man also auf dem Boden einen umgerechnet fünf Meter langen Hund ohne Beine. Und was macht man mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen.

Bis man nicht mehr weiß, wie man heißt

Doch hier tritt man ihm täglich in die Nieren oder gegen den Kopf und lässt ihn Schmutz fangen. So etwas sollte man nicht Hund nennen und ihm schon gar keine Spitznamen geben, wie manche Kinder es tun. Sowas ist ein Ding. Oder das da. Im besten Falle stoppt es Zugluft. Es in erwachsene Formen zu formen, als Schinkengriller oder auf was man sonst noch kommen könnte, haben sich die Zugluftstopperdesigner nicht getraut. Und einen coolen Namen schon gar nicht. Einen französischen Boudin de Porte würde man hier eher im Restaurant bestellen und bis zum Culot de Bouteille leertrinken. Bis man nicht mehr weiß, wie man heißt. Im Zweifel: das da.

Von Uwe Janssen