Lüttje Lage: Das Räumen vor dem Ruhestand

Als ich dieser Tage die Rollcontainer unter meinem Büroschreibtisch leere, ist das Ergebnis ein gemischtes. Wiederverwendbar sind die vier Scheren, die – gefühlt – 100 Klarsichthüllen und die 1000 Büroklammern, die beim Ausmisten der Schubladen zum Vorschein kommen. Schon eher den Hauch des Vergänglichen verströmt der Stadtplan von Hannover, der laut Preisschild 11,90 DM kostete und auf das Gelände der Expo 2000 in Suchfeld S 2 verweist. Nach 37 Jahren im Dienst der HAZ, davon 32 als fest angestellter Lokalredakteur, ist es Zeit, klar Schiff zu machen. Mit knapp 66 Jahren darf man das.

Ach, was sich so alles ansammelt in den Tiefen von Schubladen, die seit der Kreidezeit nicht mehr aufgeräumt wurden. Ein Haufen Visitenkarten von Menschen, zu deren Namen mir partout kein Gesicht einfallen will. Oder ein Packen von Konzepten für eine bessere Zeitung, die allesamt nicht umgesetzt wurden (wahrscheinlich, weil andere Mitarbeiter noch bessere Ideen hatten).

Anzeige

Ich durchstöbere das 32-seitige Werk „Die Schreibweisen der HAZ-Redaktion“, in das ich – zugegebenermaßen – nur selten einen Blick geworfen habe. Dass es „Abc-Schützen“, aber „ABC-Schutzmasken“ heißt, weiß ich seit einem Diktat in Klasse 7. Nützlich war hingegen der Tipp zu unserer Computermesse: Das war die Cebit und nicht die CeBIT. Doch deuten die Einträge Cebit, Preussag-Arena und Pindopp darauf hin, dass dieses hausinterne Kompendium auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat.

Ein wenig beschämt leere ich die Klarsichthüllen mit den Aufklebern „nacharbeiten“, „bald angehen“, „offene Gerichtsgeschichten“ und „mögliche Themen“. Zum Glück sind hier nicht allzu viele Briefe und Aufzeichnungen deponiert, die ich vergessen oder wegen aktueller Berichte hintenangestellt hatte. Trotzdem möchte ich mich bei allen Lesern entschuldigen, die mir vergeblich eine Hintergrundrecherche zu einem spannenden Stoff angedient haben: Im redaktionellen Alltagsgeschäft kommt schon mal was unter die Räder.

Für die große Reportage bin ich nun nicht mehr zuständig, darum kümmern sich Jüngere. Nicht lassen möchte ich als Ruheständler aber von den Lüttjen Lagen. Und da habe ich schon ein paar neue Ideen notiert – die bereits in einer Klarsichthülle stecken.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Michael Zgoll