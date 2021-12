Lüttje Lage: Das Warten auf den Notfall

Die Stadt Laatzen plant, am Rathaus eine Fahrradreparaturstation zu installieren. In Wunstorf, Garbsen und Seelze existieren bereits ähnliche Säulen, die im Inneren an Drähten befestigte Werkzeuge und eine Luftpumpe beherbergen. Wir haben mit der am Hemminger Rathaus aufgestellten Servicestation ein kurzes Interview geführt.

HAZ: Wie läuft’s, viel zu tun?

Reparaturstation: Zurzeit ist wenig los, roste langsam ein. Könnte am Wetter liegen.

HAZ: Aber auch im Sommer habe ich noch nie jemanden gesehen, der Sie in Anspruch genommen hat.

Reparaturstation: Ich weiß auch nicht, wo sich die Leute immer rumtreiben. Ich jedenfalls bin standhaft, egal, wie oft man mir Maulschlüssel oder Schraubendreher entnimmt.

HAZ: Passionierte Radler haben Werkzeug im Gepäck oder zumindest zu Hause deponiert. Technisch eher unbedarfte Menschen schieben ihr Rad bei einem Platten, mit gerissenem Bautenzug oder gelockertem Scheinwerfer lieber gleich zum Fahrradhändler. Für wen ist eine kostenlose Servicestation wie Sie eigentlich gedacht?

Reparaturstation: Vielleicht für die Anwohner aus der Nachbarschaft? Keine Ahnung. Und theoretisch könnte auch mal ein Fahrradtourist vorbeikommen, dem just auf dem Hemminger Rathausplatz die Luft ausgeht. Der freut sich, wenn er mich sieht.

HAZ: Nun ja. Sie haben zwar drei Reifenheber aus Kunststoff an Bord, aber einen Schlauchautomaten oder Flickzeug und eine Schale Wasser, um ein Loch im Schlauch zu lokalisieren, gibt’s nicht. Was nutzen dann die Reifenheber?

Reparaturstation: Jetzt werden Sie mal nicht unverschämt. Wie viel Platz soll ich denn noch einnehmen, und wer würde denn dauernd das gammelige Wasser austauschen?

HAZ: Könnte es sein, dass sich immer mehr Kommunen in der Region Hannover und im Rest der Republik mit Servicestationen wie Ihnen schmücken, um Fahrradfreundlichkeit zu demonstrieren – aber sie damit nur von den wirklich wichtigen Verkehrswende-Themen wie einem massiven Ausbau von Radwegen und Radschnellwegen oder der dringend notwendigen Sanierung maroder Trassen ablenken wollen?

Reparaturstation: Wie soll ich das wissen? Ist nicht meine Baustelle. Auf jeden Fall bin ich günstig zu haben, mit 1500 bis 2000 Euro sind Sie dabei.

HAZ: Wir danken für das Gespräch.

Von Michael Zgoll