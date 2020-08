Lüttje Lage: Das Waxitaxi

Das Schöne am Kapitalismus ist ja, dass er für viele Probleme eine Lösung findet. Zum Beispiel für Kerzen, die in Laternen stecken. Man kennt das: Da hat man eine schöne Glaslaterne für den Gartentisch und eine schöne Kerze, die wunderbar in die Laterne passt. Aber die Laterne ist so hoch und die Kerze sitzt so tief, dass es kaum möglich ist, die Kerze in der Laterne anzünden. Und wenn man sie herausnimmt und draußen entzündet, kann man sie nicht wieder in die Laterne versenken, ohne sich die Hand zu verbrennen. Kerzen in Glaslaternen – das sieht schön aus, ist aber oft schön blöd.

Das gibt es tatsächlich: Das Waxitaxi. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Doch jetzt habe ich eine Lösung für das Kerzenanzündeproblem entdeckt. Und zwar in der Gartenabteilung des Baumarktes, in der ich mich herumdrückte, weil mir aufgetragen wurde, ein Pflegemittel für die angegrauten Gartenstühle zu besorgen. In einem Regal in der Nähe der Lichter und Laternen, von denen es hier eine erkleckliche Auswahl gab, sah ich es: „Waxitaxi“. Der Name faszinierte mich. Ich schaute es mir genauer an. Was sollte Waxitaxi sein? Ein Instrument zur Begleitung finnischer Tänze? Ein Enthaarungsmittel für den mobilen Einsatz? Nein: Waxitaxi war eine Greifzange für Teelichter. Mit dem Waxitaxi lassen sich brennende Kerzen problemlos in Laternen versenken. Keine verbrannten Finger mehr, keine verkohlten Langstreichholzreste im Kerzenglas.

Wäre es nicht großartig, ein Waxitaxi-Besitzer zu sein? Sollten mich Gäste in der abendlichen Dämmerung nach einem wunderbaren Essen um Illumination am Gartentisch bitten, würde ich „Moment, ich hol nur schnell das Waxitaxi“ sagen, und in Kürze die Kerze in den Schacht schicken. Oder ist es DER Waxitaxi, weil es ja ein Greifer ist? Oder etwa DIE Waxitaxi, weil es sich um eine Zange handelt? Egal, Hauptsache Herzikerzi macht Schönischeini – und die Flamme bleibt dicht am Docht.

Von Ronald Meyer-Arlt