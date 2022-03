Eigentlich ist es ja ganz einfach: einmal im Jahr wechseln wir von der Winter- auf die Sommerzeit, ein zweites Mal im Jahr wieder zurück. Jahr für Jahr, seit 1980.

Und doch verursacht die Zeitumstellung jedes Mal wieder Stress. Das Problem ist dabei nicht einmal technischer Natur. Wie weit man das kleine Knöpfchen an der Armbanduhr herausziehen muss, hat sich schließlich durch jahrelanges Üben eingeprägt.

Schwierigkeiten bereitet vielmehr die Frage: Vor oder zurück? Entscheidet man sich falsch, hängt man entweder so richtig hinterher oder ist allen zwei Stunden voraus.

Im Prinzip ist das mit der Umstellung alles ganz logisch. Damit man an Sommerabenden besonders lange die Helligkeit genießen kann, tut man so, als sei es schon eine Stunde später, als es eigentlich ist. Eine Eselsbrücke besagt: Im Frühjahr stellt man die Möbel vor die Tür, im Herbst bringt man sie zurück in den Schuppen.

2021 sollte in der Europäischen Union eigentlich Schluss mit der Zeitumstellung sein. Ursprünglich sollte jeder Staat selbst entscheiden dürfen, ob künftig die Winter- oder die Sommerzeit gilt. Das wäre ja noch schöner gewesen. Womöglich hätten Pendlerinnen und Pendler in Grenzregionen dann mehrmals täglich an der Uhr drehen müssen. Das Projekt ist erstmal auf Eis gelegt.

Bedeutet für uns: Die Möbel müssen weiterhin an zwei festen Terminen im Jahr hin- und hergerückt werden, zumindest vor dem geistigen Auge. Am Sonntag war es mal wieder so weit. Wer alles richtig gemacht hat, hat die Gartenmöbel jetzt zurück auf die Terrasse gestellt, oder?

