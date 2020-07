Lüttje Lage: Dem Volk sein Denkmal

Dat raanste Hochdeutsch wird ja bekanntermaßen in Hannover gesprochen. Etwas allerdings hat Besucher der Stadt immer wieder irritiert: der sogenannte hannoversche Genitiv. Auf dem Ernst-August-Denkmal ist er in Stein gemeißelt: „Dem Landesvater sein treues Volk“. Vor Hannover seinem Bahnhof fällt das natürlich jedem gleich auf, und den Einwohnern ihr guter Ruf, was die Beherrschung der Deutschen ihrer Sprache angeht, ist gleich wieder futsch.

Doch Moment! Vielleicht ist das gar nicht so falsch wie es klingt. In der Zeitschrift „Sprachreport“, die das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (der Deutschen Sprache ihr wohl wichtigstes Institut) herausgibt, hat sich jetzt der Grammatikexperte Bruno Strecker zu Wort gemeldet und unter dem hübschen Titel „Wo ist dem Opa seine Brille?“ das Phänomen „Zugehörigkeitsanzeige durch Dativattribut“ erklärt.

Anzeige

Und der sagt: Alles nicht so schlimm. Sprachkritiker hätten sich zwar seit vielen Jahren bemüht, der deutschen Sprachgemeinschaft den „adnominalen Dativ“ auszutreiben, aber das sei ihnen nur in der schriftlichen Kommunikation halbwegs geglückt. In der Alltagskommunikation dagegen würden Wendungen wie „der Oma ihr klein Häuschen“, „dem Fritz sein Wetter“ oder „deim Vadder sei Audo“ munter weiterleben.

Weitere HAZ+ Artikel

„Zugehörigkeitsanzeige durch adnominale Dativattribute ist so ungewöhnlich nicht“ schreibt der Grammatikexperte. Und das ist ja keine schlechte Nachricht für Hannover sein bekanntestes Denkmal.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Ronald Meyer-Arlt