Lüttje Lage: Der 13. Geburtstag

Der bevorstehende 13. Geburtstag unserer Tochter sorgt am Essenstisch wieder für Gesprächsbedarf. Und für erhebliches Konfliktpotential. In den vergangenen Wochen sind wir die unterschiedlichen Möglichkeiten der Gestaltung der Feier mit den 13 anderen Mädchen aus ihrer Klasse immer und immer wieder durchgegangen. Ergebnislos. Die unterschiedlichen Vorschläge, oft ihre eigenen, hat unsere Tochter mit unterschiedlichen, meist knappen Begründungen abgelehnt.

Wir sprachen unter anderem über einen Schwimmbadbesuch („keinen Bock“), Bowlingbahn (“voll langweilig“), Bemalen von Tassen und Tellern („das finden bestimmt alle blöd“). Sie wolle mal endlich mal etwas „richtig Cooles“ an ihrem Geburtstag machen. Was das denn sei, fragte ich. Zum Beispiel eine Schatzsuche, so richtig mit Handy und GPS. Nun ist es so, dass wir bei ihren Geburtstagsfeiern in den vergangenen Jahren immer wieder Schatzsuchen gemacht haben. Als unsere Tochter noch zur Grundschule ging, habe ich mit Kreide Striche auf Straßen und Feldwege gemalt und die Tüte mit Süßigkeiten erst in den Pflaumenbaum im Garten, später dann in unterschiedliche Bäume in den Waldrand gehängt. Im vergangenen Jahr mussten erst an unterschiedlichen Orten kniffelige Fragen beantwortet werden, um zu erfahren, wo der Schatz versteckt ist.

Im begann also mit den Planungen für eine „richtig coole“ Schatzsuche, mit Handy und GPS. Als ich mich gerade auf den Weg machen wollte, um von markanten Punkten im Dorf und drumherum die GPS-Daten herauszufinden, kam dann alles anders. „Ich will diese doofe Schatzsuche nicht“, sagte sie, ging die Treppe hoch und knallte die Tür hinter sich. Eine Begründung gab es nicht.

Ich war erst einmal froh, weil ich nicht raus in den Wind musste. Ich weiß aber, dass der Sturm am Essenstisch zunehmen wird, je näher der Geburtstagstermin rückt.

Von Mathias Klein