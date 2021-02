Lüttje Lage: Der 14. Geburtstag

In den vergangenen Jahren hatten wir im Vorfeld des Geburtstagstermins unserer Tochter immer wieder lange Winterabende mit quälenden Diskussionen darüber verbracht, ob es zum Geburtstag eine Übernachtungsparty geben wird oder nicht. Meine Frau und ich waren aus verschiedenen Gründen bisher strikt dagegen, unsere Tochter konnten wir indes nicht überzeugen. Vor allem hatten wir eine Übernachtungsparty als Eine-Ganze-Nacht-Völlig-Schlaflos-Party schon einmal erlebt, das wollen wir nicht noch einmal haben. Und so kam es immer wieder zu Missmut, zugeschlagenen Türen und stampfenden Füßen auf der Treppe. Und natürlich auch zur Versöhnung.

Aber in diesem Jahr wird für unsere Tochter ein langer Traum in Erfüllung gehen: eine Übernachtungsparty in den 14. Geburtstag am Sonntag hinein. Mit Chips, Lakritze, Schokolade, Orangenlimonade und Serien auf dem Bildschirm nach Wunsch. Und das alles völlig coronakonform. Heute Nachmittag kommt ihre allerbeste Freundin. Nach dem Abendessen können es sich die beiden dann gemütlich machen, wo sie wollen. Auf dem Sofa oder auf dem Bett. Und die anderen 13 besten Freundinnen können virtuell dabei sein.

Um 23 Uhr ist aber Schluss. Von den Chips und der Schokolade wird dann sowie nichts mehr übrig sein. Und nach drei oder vier Stunden werden Handlung und handelnde Personen selbst in der Lieblingsserie reichlich unübersichtlich. Und vor allem brauchen die Eltern ihren Schlaf. Das Thema Übernachtungsparty ist dann für uns übrigens erst einmal durch. Es sei denn, sie findet bei einer Freundin statt.

Von Mathias Klein