Lüttje Lage: Der Abschlag

Hannover

Wir haben Post von unserem Energieversorger bekommen. Vermutlich, steht in dem Schreiben, hätten wir es in der Hektik des Alltags schlicht vergessen: Es sind noch 20 Euro fällig. Es ist zwar ein wenig seltsam, dass mein Gaslieferant Einblick in die Mühen meines Tagwerks hat, aber gut. Wir wissen nicht, wofür wir zahlen sollen, der freundlichen Erinnerung war auch keine erste Zahlungsaufforderung vorausgegangen.

Die Kundenservice-Hotline sollte da weiterhelfen. Überraschend schnell bekomme ich eine menschliche Stimme an den Apparat. Die Aufklärung des Vorgangs gestaltet sich komplizierter. Im April, so der junge Mann, seien unsere Abschläge um 30 Euro pro Monat erhöht worden. „Das zahlen Sie aber bislang noch nicht.“ Aha. Ich mache den freundlichen Mitarbeiter darauf aufmerksam, dass eine Nachzahlung in diesem Fall eigentlich etwas höher ausfallen müsste. Außerdem weise ich ihn darauf hin, dass wir regelmäßig eine schöne dreistellige Summe erstattet bekommen. Sollte der Gaspreis in Hannover nicht explodiert sein, müssten wir doch eigentlich eher weniger Abschläge im Monat zahlen als mehr. Und alles erklärt noch nicht die Mahnung für die 20 Euro.

Am anderen Ende der Leitung herrscht Stille. Irgendwie hätte ich ja Recht, meine Argumentation sei logisch und der Gaspreis stabil, so der freundliche Hotline-Herr. Aber wenn es um Abschläge gehe, wie und warum diese sich änderten, da sei er leider raus. Ich erkundige mich vorsichtig, an wen ich mich mit meinem 20-Euro-Problem denn wenden könne und ob ich beim Kundenservice vielleicht an der falschen Adresse bin. Schließlich möchte ich keinen Gerichtsvollzieher im Haus haben. Der Mann beteuert, ich sei genau richtig mit meinen Fragen unter dieser Nummer. Ich bin mir da nicht so sicher. Die Heizung immerhin geht noch.

Von Susanna Bauch