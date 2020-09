Lüttje Lage: Der Arzttermin

Ich wollte meine Tochter von der Schule abholen. Ausnahmsweise, wegen eines dringenden Arzttermins. Die von der 13-Jährigen mir aufgetragenen Verhaltensregeln für den Weg hatte ich beachtet: Vernünftig bekleidet, Radio aus, die Fensterscheiben hochgekurbelt, unauffällig schauen.

Die Schuhe liegt an einer sehr engen Einbahnstraße. Ich dachte dennoch nicht an die Herausforderung für mich und meinen Kleinwagen. Ich war an diesem Tag nicht der einzige mit einem dringenden Arzttermin für die Tochter: Schätzungsweise die Hälfte der Schüler wurde, vermutlich nur ausgerechnet an diesem Tag, von einem Elternteil abgeholt.

An der Schule kam ich gar nicht an, der Verkehr stockte schon rund 300 Meter vorher. Die Eltern hatten sich offenbar mit den größten Autos, die sie in ihrer Garage hatten finden können, auf den Weg gemacht. Und nun fanden sie keinen Parkplatz und standen weit vor der Schule mit laufenden Motoren im Halteverbot, in Hauseinfahrten und an Stellen, an denen ich bisher nicht dachte, dass man dort einen SUV abstellen könnte.

Ich versuchte mir mit meinem Kleinwagen einen Weg zu bahnen. Es gelang mir nicht. Eine Mutter stieg sogar aus ihrem SUV und meinte mir sagen zu müssen, dass es nicht mehr weiterginge, das könne ich doch wohl sehen, da vorne versperrten große Autos den Weg.

Ich fuhr ein paar Meter rückwärts bis zur nächsten Straße, Pardon, liebe Polizei, aber das war doch sicher besser, als wenn ich das Chaos vergrößert hätte, oder? Dort stellte ich mein Auto in eine große Parklücke und ging zu Fuß zur Schule, um meine Tochter in Empfang zu nehmen. Ganz entspannt vorbei an den aufgeregten Eltern in ihren Autos. Und auf dem Rückweg, als die Eltern noch immer in ihren Wagen saßen und nicht vorwärts kamen, habe ich mir eines vorgenommen: Der nächste Arzttermin wird ganz sicher nicht direkt nach Schulschluss vereinbart.

Von Mathias Klein