„Lüttje Lage“: Der Bobpilot

Sind Sie auch stolzer Besitzer eines Elterntaxis? Ich muss zugeben, dass ich – gerade in Zeiten des Homeoffice – aus Zeitgründen unseren Kleinen regelmäßig mit dem Auto aus der Grundschule abhole. Morgens gehen wir aber eisern zu Fuß, und das bei fast jeder Wetterlage.

Der Wintereinbruch der vergangenen Tage verschaffte uns jetzt ein besonderes Vergnügen. „Fährst du mich morgen mit dem Schlitten in die Schule?“, hatte der Kleine mit großen Augen gefragt. Ich blickte skeptisch aus dem Fenster, schließlich war der große Schneefall schon ein paar Tage her, und die Gehwege waren sicher schon penibel geräumt. Ob das gut geht?

Am nächsten Morgen machte ich mich in der Garage auf die Suche nach dem Plastikschlitten, der anders als die klassische Holzvariante auch mit wenig Weiß unter den Kufen auskommt. Vielleicht haben wir Glück und kommen bis an die Hauptstraße, und ich muss das leichte Gefährt dann nur kurz tragen, dachte ich. Als kurz darauf der Kleine im Schlitten saß, verflogen alle Proteste meines Rückens, ob einer zu bewältigenden Last. Sie kehrten sofort zurück, als auch sein Ranzen einen Platz auf dem Schlitten fand.

Dafür hatten die Nachbarn uns den Weg fast perfekt bereitet. Fußwege mit einer guten Schneesohle, die gerade breit genug für den Schlitten waren, erzeugten bei meinem Sohn das Gefühl, in einem echten Bob unterwegs zu sein. Ein Juchzen und Johlen begleitete mich den ganzen Weg entlang.

Besser wurde es noch vor der Schule, als die dort wartenden Kinder die Ankunft meines Sohnes mit großen Augen verfolgten. Auf den ersten Blick war klar: Jeder von ihnen würde an diesem Morgen diesen Schlitten einem teuren Auto als Elterntaxi vorziehen.

Sehnsüchtig blickte auch die ältere Schwester, die uns begleitete, auf den kleinen Bobpiloten. „Das ist eine ganz tolle Sache. Davon kannst du noch deinen Kindern erzählen“, sagte sie. Das ist ein schöner Gedanke, dachte ich – und forderte sie auf dem Rückweg auf, ebenfalls in den Schlitten zu steigen.

Von Uwe Kranz