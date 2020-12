Lüttje Lage: Der Glücksgriff mit dem Weihnachtsstern

Es begab sich aber zur Spätsommerzeit, dass zwei Eheleut‘ aus Hemmingen in der schönen Stadt Dresden weilten und ihnen dort ein Laden mit Herrnhuter Sternen ins Auge fiel. Doch konnten sich die beiden nicht einigen, welche Farbe des von innen beleuchteten Weihnachtsutensils ihre heimische Terrasse am trefflichsten schmücken würde. Sie bestand auf Weiß, er bevorzugte Rot oder Gelb. Nein, sprach sie, Rot ist des Teufels und Gelb kaum besser. Also spielte das Paar eine Runde Schere, Stein, Papier. Und siehe an: Der Mann gewann. Mit 2:1. Und so wurde denn ein gelbes Modell gekauft.

Ende November ward der Herrnhuter Stern installiert, gülden war das Licht, das sich in dunklen Stunden über die Terrasse ergoss. Doch mochte sich die Ehefrau nicht anfreunden mit den 25 gelben Zacken. Immer wieder stichelte sie gegen ihren Mann, welch farblicher Verirrung er doch anheimgefallen sei. Erschwerend kam hinzu, dass die Frau – auf eigene Faust – einen faltbaren Lichterbaum mit LED-Lämpchen gekauft und im Garten aufgestellt hatte. Tagsüber schaute das Gerippe wie eine Antenne aus, mit der man Funksignale von Außerirdischen auffangen kann, nachts strahlte die Konstruktion eine gewisse Kühle aus.

Und so sprach die Frau kurz nach dem zweiten Advent: Lass uns im nächsten Jahr den gelben Herrnhuter Stern gegen einen roten austauschen. Das Rot passe besser zum Weiß der LED-Lämpchen, trug sie vor, und das gelbe Modell könne man ja vor der Haustür aufhängen. Bedächtig wog der Mann sein Haupt und versprach, den Vorschlag in aller Ruhe zu prüfen.

Nachwort: Ich habe schon einen roten Stern bestellt, heimlich in einem Onlineshop, und will ihn meiner Frau zu Weihnachten schenken. Wenn ich ihr diesen Wunsch erfülle, fällt mir nun wahrlich kein Zacken aus der Krone – zumal mir mein glückliches Händchen beim Schnick-Schnack-Schnuck dann sogar einen gelben plus einen roten Himmelskörper beschert hat.

Von Michael Zgoll