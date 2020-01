Lüttje Lage: Der Graue trinkt Champagner

Ab und zu besucht mich mein alter Studienfreund H., der weit weg in einer Kleinstadt wohnt. Ich informiere ihn dann immer ganz gern über den Stand der Gastrokultur in Hannover. Jüngst war das HeimW in der Theaterstraße dran. Man sitzt dort zwar an Einzeltischen, die sind aber so eng gestellt, dass es sich anfühlt, als säße man an einer langen Tafel. Das kann ganz interessant sein.

Links neben uns nahm ein junger Herr mittleren Alters Platz: graue Jacke, zurückgegelte Haare, schwarze, dickrandige Brille. Er bestellte ein Wasser, den wirklich sehr guten Salat des Hauses und eine Flasche Champagner. Eine Flasche Champagner für sich allein. Sie wurde in einem gigantischen Kühler serviert. Ich hatte eine Ingwerlimonade. Die war auch ganz hervorragend. H. erzählte von seinen Kindern. Ich blickte nach nebenan. Der Graue schenkte sich Champagner nach und wandte sich dann wieder seinem Smartphone zu.

H. erzählte von seinem Job und von einigen komplizierten Personalfragen, mit denen er es zu tun hatte. Ich sagte meine Meinung. Der Graue am Nebentisch scrollte durch irgendwelche Nachrichten und goss munter den Champagner in sich hinein. Gern hätte ich mit H. über ihn geredet. Ist es cool, ganz allein eine Flasche Champagner wegzuzischen? Hat der Graue womöglich etwas zu feiern? Oder das Gegenteil? Ist Champagner nicht vor allem ein Getränk, mit dem man andere beeindruckt? Wen wollte der Graue beeindrucken? Sich selbst? Uns? Die Welt? Doch diese Fragen konnte ich H. nicht stellen, die Tische standen zu eng, der Graue hätte alles gehört.

Also sprachen wir über Autos. H. sagte, dass er den Familienwagen veräußern wolle, und dass er den Aufwand, der mit solch einem Verkauf verbunden ist, scheue. Ich empfahl ihm den Service von Wir-kaufen-Dein-Auto.de, von dem ich gehört hatte.

Da legte der Graue von nebenan sein Handy beiseite, bat um Entschuldigung dafür, dass er bei uns mitgehört hatte, und mischte sich ins Gespräch ein. Die Marge, mit denen die Leute von Wir-kaufen-dein-Auto.de arbeiten würden, sei einfach zu hoch, sagte er. Aha. Ich dankte für den Rat. Und dann wusste ich auch, wie er es zu seinem Champagner gebracht hat.

Von Ronald Meyer-Arlt