Lüttje Lage: Der Hund ist unpolitisch

Ich saß am Frühstückstisch, den Hund zu meinen Füßen, und las die Zeitung. „Guck“, sagte ich zu ihm. „Hier steht, dass alle möglichen Promis Kinder dazu aufrufen, ihren Großeltern einen Brief zu schreiben.“ Der Hund hatte nichts dagegen einzuwenden. Er war damit beschäftigt, auf ein herunterfallendes Stück Wurst zu spekulieren. Ich präzisierte: „Sie sollen ihnen schreiben, was sie gefälligst nächste Woche wählen sollen.“ Nämlich das, was angeblich hilft, den Fortbestand des Planeten nicht nur für ein Großelternrestleben zu sichern, sondern auch für das eines heutigen Dreikäsehochs.

Der Hund machte das, was ich sein „nachdenkliches Gesicht“ nenne. Er ist ein braver Steuerzahler, aber weitgehend unpolitisch. Er ist gegen die Leinenpflicht und sehr für das friedliche Zusammenleben mit Vertretern aller Formen und Farben seiner Spezies. Jedenfalls mit den meisten. Das ist es im Grunde. „Wie findest du die Idee?“, fragte ich ihn dennoch, und erwartungsgemäß schwieg er dazu.

Der Hund muss nicht lüften

„Du hast es gut“, sagte ich zu ihm und seufzte. „Du darfst dich raushalten. Dich lassen sie nicht auf doofe Deutschtümler los, um ihnen nachzuweisen, dass sie Heinrich Heine nicht kennen.“ Er schaute mich fragend an. „Du musst nicht mit einem Knopf im Ohr vor Kanzlerkandidaten in einem Studio sitzen und ihnen schlaue Fragen stellen.“ Er schnaubte verächtlich. Er muss auch keine Tests machen, keine Maske tragen oder alle 20 Minuten lüften. Er muss nicht die Welt retten. Und keine Briefe schreiben. Er darf einfach ein Hund sein.

„Politische Äußerungen von Hunden sind auf dem Bildschirm unerwünscht, heißt es bei Loriot“, sagte ich zum Hund. „Du ahnst ja nicht, welch Privileg das ist.“

Er schloss die Augen und nickte ein. Noch eine Woche bis zur Wahl.

Von Felix Harbart