"Lüttje Lage": Der Mantel der Geschichte

Ich schaute dösend aus dem Fenster. Noch ein paar Stationen. Eigentlich erwartete ich nicht mehr viel von dieser Bahnfahrt. Doch dann stiegen sie zu. Eine Gruppe von Teenies, die sofort die kommunikative Oberhoheit in der Linie 1 übernahm. Offenbar kamen sie gerade von der Schule. „Alter, wir machen bald Erster Weltkrieg“, nuschelte einer von ihnen. „Krass“, antwortete ein anderer, so ein magerer mit Bartflaum. Der Mantel der Geschichte wehte durch den Wagen.

„Ey, es gab ja zwei Erste Weltkriegs“, wusste ein Dritter zu berichten. Ich wandte ihm meinen Blick zu. Er sah eigentlich nicht dümmer aus als die anderen. Ein Mädchen mit Kopfhörern im Ohr nickte: „Yo, der erste Erste Weltkrieg war, glaub‘ ich, der mit Napoleon“, ergänzte sie. Keiner von ihnen nahm während der gesamten Diskussion den Blick vom Handy. Mir schwante, dass nicht jeder von ihnen dort ausschließlich Wikipedia-Artikel las.

„Quatsch, das war nicht der mit Napoleon“, sagte eine andere. Ich schöpfte Hoffnung. Die anderen nickten zustimmend. „Genau, das mit Napoleon, das war nämlich in echt der Dreißigjährige Weltkrieg“, ergänzte der Bartflaum. „Der war aber schon vor über hundert Jahren oder was.“ Darauf konnten sich alle irgendwie einigen, und man wandte sich wieder den wirklich wichtigen Themen zu.

An dieser Stelle möchte ich einmal allen Geschichtslehrern meine Hochachtung zollen. Ich habe eine Ahnung davon bekommen, wie groß der Berg an Arbeit ist, der sich in jedem Jahrgang aufs Neue vor Ihnen auftürmt. Jede Generation beginnt ja wieder bei null, wofür niemand etwas kann, und ständig kommt neuer Stoff dazu. Bitte bleiben Sie am Ball, es ist bitter nötig. Und falls es Ihnen Mut macht, kann ich Ihnen aus eigenem Erleben versichern: Bei ihren Schützlingen sind Ihre Unterrichtsthemen oft noch auf dem Heimweg ein beliebter Gesprächsstoff.

Von Simon Benne