„Lüttje Lage“: Der Minister im Parkett rechts

Sie haben sicher schon davon gelesen: In den Theatern regt sich gerade Widerstand gegen die Landespolitik. Die Landesregierung will keine Tariferhöhungen für die Theater übernehmen, was deren Zukunft gefährdet. Das Publikum klatscht nach den Vorstellungen noch mal, diesmal aus Protest, es wird dabei fotografiert, die Bilder gehen an die Staatskanzlei.

Ich war am Mittwoch im Theater. Mit einem Freund vom Radio, der sich in der Landespolitik auskennt. Wir saßen in Reihe elf, Parkett links. Und mein Freund entdeckte, noch vor der Vorstellung, einen gewichtigen Gast im Publikum: Reinhold Hilbers, Finanzminister. Er saß auch in Reihe elf. Aber standesgemäß im Parkett rechts.

Es wurde ein wildes Stück gegeben, Molière, es ging um jemanden, der sich in seinem Kopf zu allem Möglichen versteigt und dann geläutert wird. Schräg, laut, schön. Rauschender Beifall. Und danach sagte Schauspieler Philippe Goos, dass er das Publikum gern auf etwas aufmerksam machen wolle – richtig: Finanzen, Protest, Foto.

Wir spähten zum Minister hinüber. Er klatschte. Er klatschte sogar ganz begeistert. Ein Mann mit Mütze kam auf die Bühne, um das Foto für die Landesregierung zu schießen. Der Minister klatschte noch heftiger.

Ich überlegte, ob ich vielleicht bisher ein falsches Bild vom Finanzminister gehabt habe. Bei der nächsten Kabinettssitzung wird er sagen: „Leute, wir haben uns da zu was verstiegen. Wir können bei den Theatern nicht sparen, die sind gut, die brauchen das Geld.“ Der Wirtschaftsminister, der die Scheinchen schon anderweitig verplant hat, wird fragen: „Woher willst du das wissen?“ Herr Hilbers wird leichthin sagen: „Ich war da.“ Wirtschaftsminister, spitz: „So, so.“ Hilbers, souverän: „Wir kalkulieren neu. Wir bauen einfach weniger Straßen.“ „Was fällt dir denn ein!“, wird der Wirtschaftsminister blaffen. Herr Hilbers wird ganz ruhig sagen: „Wer ist hier der Finanzminister? Du oder ich?“

Als wir nach draußen gingen, sagte mein Freund: „Ich fand’s gut, du auch?“ „Jau!“, antwortete ich.

Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie.

Von Bert Strebe