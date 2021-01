Lüttje Lage: Der Name der Hose

Es ist jetzt ein Ozelot im Haus. Keine echte Großkatze, sondern ein Stofftier. Recht gelungen ist es, jedenfalls nach Niedlichkeitskriterien, und um die und einsilbige Wörter mit sechs „ü“ ging es bei der Anschaffung. Und weil die Stofftierfirma in einer Sonderserie bedrohte Tierarten gefertigt hat, zeitigt es auch noch einen Lerneffekt – und ist in der Stofftierwelt etwas Besonderes, wie die Knuddelhyäne und der Plüschzitteraal. Anders gesagt: Für Menschen, die sich bislang nicht mal sicher waren, ob es das Ozelot (wie Echolot) oder der Ozelot (wie Copilot) heißt, ist ein Ozelot im Haushalt schon ein Beitrag zur Allgemeinbildung. Und da in Allgemeinbildung neben allem anderen ja auch Einbildung steckt, kann man in der Kneipe sicher mal mit seinem Ozelotwissen angeben. Wenn es die Kneipe dann noch gibt.

Ein Ozelot namens Duckschi ?

Nun braucht jedes Stofftier in Kinderobhut einen Namen, das haben mittlerweile auch Menschen eingesehen, die im Homeoffice begonnen haben, ihren Laptops („Klaus“), Softwareprogrammen („Zoomba“) und Joggingklamotten Kose- oder Hosenamen zu geben. Ein Name muss sein. Die Ente „Ente“ zu nennen, ist zwar originell, aber spätestens ab der zweiten Ente („Ent 2“) wird es schwierig. Das Ozelot hat den Werksnamen „Ozzi“ mit auf den Weg bekommen, sieht aber eher nach einer Mischung aus Garfield und Zsa Zsa Gabor aus als nach Ozzy Osbourne und Black Sabbath.

Man kann lokale Bezüge herstellen, in Hannover muss aber vor emotionsgetriebenen Entscheidungen gewarnt werden. Sonst heißt ein Ozelot schnell Duckschi, weil 96 mal gewonnen hat, und kurz darauf spielt der echte Duckschi plötzlich für Darmstadt, und das kann ein Ozelot in Hannover nicht wollen. Auch Politikernamen sind in Hannover schwierig, weil Rücktritt oder Abwahl drohen. Einen Ozelot Fury oder Scorpion zu nennen, führt in die falsche Richtung, Rudolf zu Weihnachten auch, und Klaus heißt ja schon der Laptop. Selbst Namen längst Verblichener sind hier nicht sicher, sonst heißt der Ozelot irgendwann nicht mehr Emmich, sondern Neues Haus. Und wer ein Stofftier Hindenburg nennt, hat ganz andere Probleme.

Es heißt nun Amazonka. Der Name ist nicht bedroht.

Von Uwe Janssen