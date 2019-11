Lüttje Lage: Der Partizipialsatz

Sehr geehrter Kultusminister, lieber Grant Hendrik Tonne,

Sie sind ja für das große Ganze zuständig, deshalb stelle ich mir vor, dass ein Minister nicht weiß, was so ganz konkret an unseren Schulen los ist. Könnte ja auch gar nicht funktionieren. Aber damit Sie das mal lesen, schreibe ich Ihnen heute. Ich sollte also mit meiner Tochter, Gymnasium, 7. Klasse, für die Deutscharbeit üben. „Wo ist das Problem“, dachte ich. Mache doch den ganzen Tag was mit deutscher Sprache. Da wird Grammatik, 7. Klasse, bestimmt ein Kinderspiel.

Sie zeigte mir die Checkliste der Deutschlehrerin. Das stand dann zum Beispiel: „Ich kenne den Unterschied zwischen das und dass“, oder: „ich kann Haupt- und Nebensätze unterscheiden“. Kann sie beides. Einwandfrei. Und dann: „Ich kann Attributsätze bestimmen“ und „ich kann Partizipialsätze bestimmen.“ Soso. Es ratterte bei mir im Kopf. Ergebnislos. Ich suchte die Offensive und bat meine Tochter, mir zu erklären, was das sei. Jetzt wurde der Ton rauer. Sie sagte, dass sie das von mir wissen wolle, sie wisse das nicht, dass habe die Lehrerin nämlich keineswegs richtig erklärt und wenn, dann seien die Jungs in der Klasse gerade mal wieder so laut gewesen. Und außerdem müsste ich das doch wissen. Und ich würde ja sonst auch immer so tun, als wenn ich alles weiß.

Ich befragte also das Internet, verstand nichts und begann etwas von Umstandssätzen und Partizip I im Allgemeinen und Partizip II im Besonderen herumzustottern. Wir saßen eine dreiviertel Stunde und kamen nicht recht voran. Um die Sache zum Abschluss zu bringen, versuchte ich meiner Tochter klar zu machen, dass es wichtiger ist, Kommas richtig zu setzen und „dass“ und „das“ gut unterscheiden zu können.

Sehr geehrter Herr Kultusminister, mich würde jetzt echt mal interessieren, wie Sie Ihren Kindern Attributsätze und Partizipialsätze erklärt haben. Herzlichen Dank und beste Grüße.

Von Mathias Klein