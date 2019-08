Lüttje Lage: Der Schlabber-Feldwebel

Die Sonne erwärmt den Sand der Strandbar am Ihmeufer, Gäste fläzen sich entspannt in Liegestühlen, Lichtreflexe glitzern in Getränken. Ich muss kurz eingenickt sein. Eine durchdringende Stimme weckt mich: „Tabea, Leonie, hört sofort auf zu buddeln! Das stört!“ Langsam öffne ich ein Auge – ganz schön hell hier. Tabea und Leonie stehen neben mir, kerzengerade, als hätte der Feldwebel „Stillgestanden“ gebrüllt. „Meine Güte, ihr könnt doch hier kein Loch graben, stellt euch vor, da fällt jemand rein!“, schwadroniert die Stimme – in deutlicher Dissonanz zur Loungemusik, die aus den Lautsprechern perlt. Ich wende mich zum Feldwebel um – aber da steht niemand in Uniform. Sondern ein tätowierter Vater um die 40, Schlabber-T-Shirt mit Peace-Symbol, Bartansatz, ausgetretenen Chucks und zerfranster Schiebermütze. Linden-Nord in Reinkultur. Statt sich den nächsten Joint zu bauen, ranzt er seine Kinder an: „Und spielt nicht zu laut – hier sind noch andere Leute!“

„Wenn man nicht ständig eingreift …“

Obwohl es mich nichts angeht, sage ich zu ihm: „Ist doch völlig ok, wenn die Kinder hier buddeln, da hinten steht sogar ’ne Kiste mit Sandspielzeug.“ Aber der Schlabber-Feldwebel hört mich nicht. Er hat sich schon abgewendet und murmelt sowas wie: „Wenn man nicht ständig eingreift …“

Später fahre ich mit dem Rad nach Hause, als ich die Stimme erneut höre. Diesmal fährt der Feldwebel vor mir, Tabea und Leonie gleich hinter ihm. „Nicht nebeneinander fahren! Passt auf, dass ihr nicht an den Bordstein kommt! Nein, Tabea! Leonie fährt vorweg! Leonie, fahr nicht so dicht auf! Achtung, jetzt bremsen!“ Hochkonzentriert und stumm sitzen die beiden auf ihren Kinderrädern, unter den Helmen rauchen ihre Köpfe. Ich überhole besser, bevor ich mir Ärger wegen fehlender Speichen-Reflektoren einhandele.

Ein Peace-T-Thirt macht noch lange keinen Verbal-Pazifisten.

Von Rüdiger Meise