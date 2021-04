"Lüttje Lage": Der Schuppen von Alcatraz

Hannover

Schmatzend fiel die Tür hinter mir ins Schloss. Ich war in den Gartenschuppen gegangen, um mein Schäufelchen zu holen, aber jetzt war es dunkel wie im Bauch eines schwarzen Panthers bei mondloser Nacht. Und dann hörte ich, wie sich der Schlüssel drehte, der von außen steckte. Natürlich stieß ich mir den Kopf, als ich zur Tür hechtete. Nur meiner überragenden Körperbeherrschung ist es zu verdanken, dass ich mir nicht den Hals brach.

Durch einen Spalt spähte ich hinaus. Dort stand mein sechsjähriger Sohn. „Heee!“, brüllte ich und rüttelte an der Klinke, „schließ sofort die Tür auf!“ Feixend machte er mir eine lange Nase. Ich sah noch, wie er den Schlüssel auf den Kompost warf und auf sein Fahrrad stieg. „Lass mich raus, es gibt auch … äh … ein Eis!“, rief ich noch. Aber da war er schon weg.

Die erste halbe Stunde rief und bollerte ich noch wütend. Dann wurde ich ruhiger. Ich war ein Gefangener. Der Gartenschuppen war mein Alcatraz. Mein Monte Cristo. Meine Teufelsinsel. Mein einziger Trost war, dass vermutlich schon im Herbst jemand eine Harke für das Laub brauchen würde. Dann würde er meine ausgeblichenen Knochen hier finden. Verzweifelt rief ich um Hilfe.

Ich würde der Welt noch drei Töchter hinterlassen. Keine von ihnen hatte je so viel Blödsinn gemacht wie der Sohn. Eine Theorie besagt, dass es in echt gar keine Mädchen und Jungen gibt. Kinder werden praktisch neutral geboren und von der repressiven Gesellschaft vollkommen willkürlich in Geschlechtsrollen gepresst. Nur deshalb werden Mädchen zu braven Prinzessinnen und Jungen zu prügelnden Raubeinen. Leider weiß mein Sohn von diesen Theorien viel zu wenig. Ich rief erneut um Hilfe.

Dann zog mein Leben an mir vorbei. Ich selbst hatte mich mit sechs Jahren einmal im Bad eingeschlossen und den Schlüssel aus dem Fenster geworfen. Einfach so. Mild und weich wurde ich, als mir das jetzt wieder einfiel. Am Abend hörte dann ein Rentner auf der Straße mein Rufen und befreite mich. Ich dankte ihm besonders herzlich. Schließlich kommen alle guten und bösen Taten irgendwann im Leben zu uns zurück.

Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Simon Benne