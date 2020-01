Lüttje Lage: Der Schuss in den Rücken

Es passierte frühmorgens beim Anziehen im Schlafzimmer. Ich muss eine falsche Bewegung gemacht haben, unbeabsichtigt natürlich, denn was eine richtige oder eine falsche Bewegung ist, kann man als Laie erst dann beurteilen, wenn etwas schief gegangen ist. Jedenfalls jagte mir ein Schmerz in den Rücken, und ich war von einer auf die andere Sekunde so gut wie bewegungsunfähig. Als ich mich langsam wieder aufgerichtet hatte, war mein Körper trotzdem ein ganz krummes Ding. Hexenschuss nennt man das wohl.

„Das liegt daran, dass Du keine vernünftige Rückenmuskulatur hast“, sagte meine Frau, als sie mir beim Anziehen half. Sie hat mir das schon häufiger vorgeworfen. Ich dagegen nenne es schlank, schon allein deshalb, weil ich keine Lust habe, zur körperlichen Optimierung in ein Studio zu gehen.

„Ihre Frau hat nicht ganz unrecht“, sagte der Arzt, in dessen Behandlungszimmer ich gekrochen war. Zuvor hatte er an mir herumgerissen und -gerenkt, um die Gesamterscheinung wieder ins Lot zu bringen. Danach verpasste er mir eine Spritze in den Rücken, die ich so schnell nicht vergessen werde. Zum Abschied drückte er mir einen Zettel in die Hand, eine Anleitung für aktives Rückentraining mit zwölf Übungsvorschlägen für zuhause. „Täglich 15 Minuten helfen schon“, erklärte er.

Täglich 15 Minuten sind im eng getakteten Leben der heutigen Zeit keine Kleinigkeit. Ich habe mich drei Tage überwunden. Am vierten Tag kam etwas dazwischen, und danach geriet der Zettel in Vergessenheit. Seit Kurzem verspüre ich allerdings wieder ein leichtes Ziehen im Rücken und bin nun entschlossen, in Sachen Training die nötige Disziplin aufzubringen. Möglicherweise schon ab morgen.

Von Bernd Haase