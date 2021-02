Lüttje Lage: Der Spieleabend

Es ist Pandemie, und wir sind spießige Menschen, also haben wir die Tage einen Onlinespieleabend gemacht. Zugeschaltet werden sollten vier Paare aus vier Städten in Niedersachsen und Bayern. Alte Freunde, wie man so sagt.

In den Tagen davor versuchte ich, mich gleichgültig zu geben. „Ach, ist das jetzt am Wochenende?“, fragte ich betont gelangweilt, wenn meine Frau mich auf den anstehenden Termin hinwies. Dabei verschwieg ich beflissen meine minutenlange Kontemplation am Supermarktregal, als ich unschlüssig vor der Auswahl an Knabberkram gestanden und überlegt hatte, womit man dieses, sprechen wir es doch aus, gesellschaftliche Highlight der vergangenen Monate versüßen könnte.

„Hier kommt die Frage auf, was wir denn am Samstagabend trinken sollen“, sagte meine Frau mit einem Seitenblick auf ihr Handy. Ich machte ein indigniertes Gesicht. „Oha, jetzt gibt’s eine detaillierte Getränkefolge für unseren Bildschirmspieltag?“, fragte ich von oben herab. Draußen, unter dem Terrassentisch, kühlten derweil längst ein paar sorgfältig ausgewählte Flaschen Alsterwasser und ein südafrikanischer Weißwein in der Winterkälte.

Es hätte nicht viel gefehlt, und ich hätte mir ernsthaft Gedanken darüber gemacht, was man zu der Gelegenheit anziehen sollte. Zumindest, was den Teil oberhalb der Tischplatte betraf. Dem aber schoben spätestens der Sechsjährige und sein jüngst dazugekommener kleiner Bruder einen Riegel vor, die selbstredend nicht so pünktlich einzuschlafen gedachten wie es unser minutiöser Zeitplan vorsah. Für Garderobefragen war da keine Zeit mehr.

Und dann ging es los. Ein Haufen Endgeräte war nötig, wie man die Dinger heutzutage nennt. Ungefähr so viele, wie man braucht, um Homeoffice, Homeoffice und Distanzlernen gleichzeitig zu machen. Und mit denen spielten wir zwischen Laatzen, Hemmingen, Oldenburg und Regensburg Begriffe raten in modern. Weil das lustig ist. Und Pandemie ist auch.

Und drei Stunden später war es ein bisschen wie früher, im echten Leben: winken. „Bis bald“ sagen. Mit einem großen Schwung die Chipskrümel von der Tischplatte fegen. Leere Bierflaschen in den Keller tragen.

Schön war’s. Und bald wird’s hoffentlich wieder noch schöner.

Von Felix Harbart