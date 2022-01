„Lüttje Lage“: Der Trend zum Drittrad

Hannover

Carola und Paula sind felsenfest davon überzeugt, dass die vielen neuen Fahrradbügel vor ihren Häusern weniger der allgemeinen Verkehrswende dienen sollen, sondern ihren Partnern. Bei den Männern vor, während und nach der Midlife-Krise geht der Trend nämlich eindeutig zum Drittrad. Egal wie stressig der Arbeitstag war, der Mann in der Mitte seiner Jahre muss noch aufs Rad. Aufs Rennrad natürlich oder aufs Mountainbike in kompletter Profimontur. Ein Pedelec hat bei diesen Kerlen noch lange keine Chance.

Das sportliche Hobby für die Selbstfürsorge hat den Frauen allerdings die Auswahl der Weihnachtsgeschenke erleichtert. Ein Zubehör ist immer fällig, egal ob für den Fahrer oder das Gerät. Carola hofft, dass das obsessive Radfahren die letzte Krise im Leben eines Mannes ist. Längst gibt es ja nicht mehr nur eine, wir haben vier Standardkrisen ausgemacht. Die erste beginnt früh, wenn die erste Partnerin und die heranwachsenden Kinder für eine Jüngere verlassen werden. Die zweite kommt dann, wenn die Männer von diesen zurückgelassen werden, obwohl sie Chucks tragen und sich tätowieren lassen.

Dann klappt es im Job nicht mehr so reibungslos – männlich und 50 plus spürt auch schon mal eine gläserne Decke. Und die Lebensuhr läuft erbarmungslos weiter. Für alle, die Teil eins und zwei übersprungen haben, folgt schließlich der körperliche Abbau. Schwer zu ertragen und absolut sinnlos. Also rauf aufs Rad. Das kann jetzt ewig so weiter gehen, es sei denn, man(n) kauft sich, wie unlängst ein Freund, ein Motorrad. Ein Oldtimer sollte es schon sein, in diesem Fall sogar ein Gespann – mit Beiwagen, für wen auch immer. Wir finden das ein bisschen übertrieben, aber sollen sie doch spielen. Und wir haben natürlich auch unsere Krisen, dauerhaft vielleicht sogar – die wir bislang mit Freundinnen besser meistern als mit Rennrädern.

Von Susanna Bauch