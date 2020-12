Lüttje Lage: Der Twengesche Komet

Wir standen abends im Hof vor der Haustür, als ich zwischen all den Sternen etwas Leuchtendes am Himmel entdeckte, was ich nie zuvor gesehen hatte. Es war von länglicher Form und mattgoldener Farbe, vorne intensiver, hinten etwas dunkler und ein wenig ausfasernd. Ich wies meiner Frau die Blickrichtung. Das Objekt hing zwar ein wenig tief, aber wir waren uns einig. Das musste ein Komet sein.

Eine ziemliche Weile sahen wir noch fasziniert hin, dann wurde es uns zu kühl. Meine Frau konsultierte das Internet, wo zwischen Nützlichem und mindestens genauso viel Unrat auch der Stein der Weisen der Moderne ruht. „Hier, ich habe was“, sagte sie. Auf den Seiten der Kometenfachleute war zu lesen, was aktuell an Schweifsternen unterwegs ist. Der eine oder andere hätte durchaus zu Twenge gepasst, fanden wir.

Des Rätsels Lösung

Leicht bewegt tranken wir noch ein Glas Wein. Es könnte, so gehen zumindest einige Theorien, ein Komet gewesen sein, der als Stern von Bethlehem gut 2000 Jahre zuvor drei Weise aus dem Morgenland zur Krippe mit dem Kindlein geführt hat, dessen Geburtsnacht wir Christen seitdem als die Heilige begehen. Was mag es also bedeuten, wenn just zu dieser Jahreszeit ein Komet über Twenge zieht? Nun, unerwarteten Besuch zumindest bekamen wir in dieser Nacht nicht.

Am nächsten Abend standen wir wieder vor der Tür und auch der Komet war wieder da. Er leuchtete noch heller als zuvor, bildeten wir uns ein – allerdings nur so lange, bis wir die Position wechselten und ein wenig Richtung Hofeingang gingen. Da funkelte nichts mehr außer den Sternen.

Es dauerte etwas, bis wir auf des Rätsels Lösung kamen. Mitten im Dorf steht ein großer Baukran, und beim Kometen muss es sich um eine Lichtspiegelung am Ausleger gehandelt haben – wie auch immer sie dort hingekommen war. Der twengesche Komet war also eine Luftnummer, und wir gingen einer Illusion beraubt ins Haus. In dieser Disziplin war es ja sowieso ganz gut unterwegs, dieses Jahr 2020. Hat also dann doch irgendwie gepasst.

Von Bernd Haase