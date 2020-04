„Lüttje Lage“: Der Waschbär

Hatte ich erwähnt, dass ich in den Scharmützeln, die einst als Hygieneartikelkrieg anno 2020 in die Geschichtsbücher eingehen werden, einen Teilsieg errungen habe? Ich konnte mit einer Packung Klopapier zur Kasse in unserer Rossmann-Filiale an der Podbi gehen, triumphierend unter den neidvollen Blicken der anderen Kunden.

Aber es war auch nötig. Ich war eine halbe Rolle vor Ende meines Vorrats.

Jetzt habe ich meine Beute aus der Folie geholt. Ja, steht Toilettenpapier drauf, ist auch Toilettenpapier drin. Aber leider nicht nur. Auf dem Toilettenpapier habe ich lauter bunte Bilder vorgefunden. Einen Waschbären mit Dackelblick. Einen Waschbären mit einem Schild, auf dem „Hello Spring“ steht. Einen Waschbären, dem irgendjemand, vielleicht Herr Rossmann, drei Luftballons an den Schwanz gebunden hat.

Ich bin dem Kindergartenalter durchaus schon eine kleine Weile entwachsen.

Ich erwog kurz, die Rollen der Kinderkrankenstation der MHH zu spenden. Was mich aber abhielt, war, dass ich dann keine mehr gehabt hätte. Außerdem hätte es zu gesellschaftlichen Verwerfungen führen können, wenn die heutigen politisch korrekten Eltern mitbekommen, dass bei Rossmann Luftballons an Tierschweife geknotet werden. Es würde sich eine Facebook-Gruppe bilden, die sich verabredet, die Firmenzentrale mit Wachbärenkot zu bewerfen, neudeutsch Shitstorm – ich schauderte und verwarf meinen Plan.

Also einfach die Rollen in den Halter? Wieder bremste mich etwas, nämlich die Vorstellung, dass einer meiner Chefs plötzlich hier klingelt, um sich zu erkundigen, was ich denn so treibe im Homeoffice, reine Fürsorge, und dass dieser Chef dann fragt, ob er mal kurz verschwinden dürfe. Nicht auszudenken.

Ich entschied mich schließlich für eine pragmatische Lösung. Ich habe die erste Rolle angebrochen und schaue jeden Tag bei Rossmann vorbei, ob wieder normales Klopapier da ist. Dann kaufe ich welches und packe die Waschbärenrollen in den Keller. Für später, wenn meine Enkel mal kommen.

Aber ich kenne mich. Ich werde es vergessen. Und dann gehe ich irgendwann mit ebendiesen Enkeln in Nach-Corona-Zeiten in den Keller, um die Klappstühle hochzuholen, und einer von ihnen sagt empört: „Opa! Was ist das denn! Klopapier im Kellerregal?! Du bist ein Hamster!“

Es gibt keinen Ausweg.

Von Bert Strebe