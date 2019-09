Lüttje Lage: Der Wert der Bewertung

Hannover

„Wie fandest du das Frühstück? Gelungen? Mittelmäßig? Fad? Deine Meinung ist mir wichtig“, sagte ich zu meiner Frau. Sie sah mich an, als hätte ich den Verstand verloren. „Entschuldige“, sagte ich, „ich bin noch im Rausch.“

Ich war ein paar Tage verreist und hatte in unterschiedlichen Hotels übernachtet. Als ich zu Hause das erste Mal wieder den Rechner anschaltete, fand ich Mails von fast allen von ihnen. Ich solle mir einen Augenblick Zeit nehmen und den Aufenthalt bei ihnen bewerten. Das sei ihnen wichtig und helfe, den Service zu verbessern.

Schon seit langer Zeit lebe ich nicht mehr bewertungsfrei; alle Welt will wissen, wie ich’s fand. In Bahnhofs- und Kaufhaustoiletten kann ich grüne, gelbe oder rote Knöpfe drücken, das erleichtert ihnen wohl das Geschäft. Ämter sind darauf erpicht, sich mit meiner Hilfe zu verbessern. Wenigstens braucht man für die Bewertung keine Wartenummer. Die Bahn ist ständig – vergeblich, wie alle Welt weiß – auf der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten und fragt sie gern ab, während im Zug die Durchsage „Störung im Betriebsablauf“ Stillstand verkündet. Die Aufforderung „Nehmen Sie sich ein wenig Zeit“ für die Bewertung klingt dann grotesk, denn man hat sie ja gerade aufgezwungen bekommen.

Ein Rummelplatz der Bewertungen ist das Internet. Wenn man will, kann man den ganzen Tag damit verbringen, den Daumen zu heben oder zu senken. Letzteres, gewürzt mit kleinen Pöbeleien in der Kommentarspalte, verschafft mehr Aufmerksamkeit.

Ob all das wirklich zu Verbesserungen führt, müsste mal jemand wertfrei bewerten. Aber egal, der Trend ist nun mal so. Also, liebe Leser, fanden Sie diese Glosse jetzt genial, gerade so erträglich oder grottenschlecht? Ihre Meinung ist uns wichtig und hilft uns, diesen kleinen Service zu optimieren.

Von Bernd Haase