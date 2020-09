Lüttje Lage: Der Zahn der Zeit

Manchmal klingelt wirklich noch das Festnetz. Ich erschrecke jedes Mal ein bisschen, denn außer dem Telefonanbieter, meiner Freundin Julia und der Schwiegermutter ruft unter dieser Nummer keiner mehr an. Wir zucken jedes Mal zusammen, vor ein paar Jahren hätte es auch ein mehr oder weniger freundlicher Beamter vom benachbarten Polizeirevier sein können. Man hat ja Kinder. Diesmal war es eine Agentur. Frau Ohnmacht von der „Frohen Botschaft“, was schon ein Widerspruch in sich ist. Es ging um Zahngesundheit. Ich hatte jüngst eine Parandontosebehandlung und bin bei dem Thema noch traumatisiert.

Aber unsere Runde ist interessiert. Man muss nur einmal ein abseitiges Thema anschneiden, und schon melden sich die Freundinnen mit jeder Menge eigener Erfahrungen zu Wort und rücken mit ihren Geheimnissen raus. Zahngesundheit, so Mara, sei total wichtig, schließlich koste jedes Kind einen Zahn und daher ein Implantat. Ich dachte eher an ein Reihenhaus. Wir sollten vorbeugen mit Versicherungen und der richtigen Technik. Nun ist Mara bei Weitem die Jüngste in unserem Kreis, und es ist ihr vermutlich nicht so bewusst, dass so einiges in Sachen Zahngesundheit bei uns längst obsolet ist. Da ist das Kind gewissermaßen schon in den Brunnen gefallen.

Anzeige

Lesen Sie auch: Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Weitere HAZ+ Artikel

Paula kriegt die Kurve und erzählt von Bleachings, Erwachsenen-Zahnspangen und Veneers. Das sind hauchdünne Verblendschalen, die vor allem auf die Frontzähne geklebt werden. Uns ist gar nichts aufgefallen. Über Kosten möchte sie nicht sprechen. Zahngeschichten kennt natürlich jede, und immer wieder einigen wir uns darauf, dass alles besser ist, als das Gebiss auf dem Nachttisch, wie früher. Bei den Männern ist die Zahngesundheit übrigens kein Thema. Da blitzt noch das Gold in den Plomben von 1980, Tee und Tabak haben ein paar Spuren hinterlassen und Interdentalbürstchen werden als Nagelreiniger genutzt. Auch die Agentur „Frohe Botschaft“ wird sie nicht zur zahnmedizinischen Generalüberholung bewegen können. Schließlich sterben sie ja regelmäßig bereits den qualvollen Tod des Männerschnupfens (Achtung, Herbst!). Der Zahn der Zeit nagt eben an uns allen, und zur Not gehen wir halt nicht zum Dentisten, sondern halten einfach mal die Klappe.

Von Susanna Bauch