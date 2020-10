Lüttje Lage: Der Zahn und das Haiku

Vorn links fiel mir kürzlich ein halber Zahn ab. „Kein großes Ding“, dachte ich so vor mich hin und beschloss, weniger zu reden und mehr zuzuhören. Zuhören ist bekanntlich eine Tugend, die in unserer Zeit nur noch selten anzutreffen ist. Wenn ich schweige und den Mund nicht aufmache, so mein Plan, sieht keiner den kümmerlichen Restzahn. Meine Frau war anderer Meinung. „Du siehst aus wie ein Hase! Das geht so nicht.“ Ich argumentierte, sie wurde rabiat: „Du hast nur Schiss.“

Also ab zur Zahnärztin. Sie ist einerseits Medizinerin, hat aber überdies eine Spezialausbildung zur Betreuung hasenfüßiger, älterer Männer absolviert. Sie erklärt geduldig jeden Arbeitsschritt und gestattet dem Patienten jede Schrulle. Ich zum Beispiel habe gern mein Haiku-Tagebuch dabei. Ein Haiku ist ein Kurzgedicht, besteht idealerweise aus 17 Silben „5-7-5“, und lehrt japanische Achtsamkeit im Alltag. Wie geschaffen für das Lesen in den kurzen Behandlungspausen.

Anzeige

Wenn dann die Assistentin auf der kleinen Plattform neben dem Behandlungsstuhl das Folterbesteck aufreiht (Spritze, verschiedene Aufsätze für den Bohrer) und mir anschließend sanft das Haiku-Buch entwindet, mühe ich mich, mit geschlossenen Augen ein eigenes Kurzgedicht zu komponieren. Wie heißt es doch im Lehrbuch: „Ziel ist, einen Moment festzuhalten und in ihm eine Tiefe und Symbolik zu erkennen und wiederzugeben.“

Aber während die Ärztin mit leiser Stimme von einer Entzündung und einem Wurzelkanal erzählt, der erweitert werden muss, gelingt mir nichts Eigenes. Aber ich muss an den großen Poeten Masaoka Shiki denken, der da schrieb:

Der große BuddaIst ohne jedes Mitleid:Oh, diese Kühle

Und dann beginnt erst leise und dann immer lauter der Bohrer zu pfeifen.

Weitere lustige Texte unserer Reihe finden Sie hier.

Von Hans-Peter Wiechers