Eltern aus Springe, die beide in Hannover arbeiten, dürfen ihr Kind jetzt doch in einer Kita in der Landeshauptstadt unterbringen. Darauf haben sich die Parteien vor dem hannoverschen Verwaltungsgericht geeinigt. In der Verhandlung wurde aber auch deutlich: Die Stadt muss möglicherweise die Vergabe von Kita-Plätzen grundsätzlich neu organisieren.