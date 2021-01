Es sind nur fünf Minuten, weniger vielleicht. Die Montur: lächerlich. Keine Hose, keine Schuhe, blaue Tüten über den Socken, eine grüne Tüte auf dem Kopf. Dazu der selbstgewählte FFP2-Mund-Nasen-Schutz mit dem Weihnachtsmotiv: Ambulant-OP-Style 2021.

Fünf Minuten. Warten auf den Chirurgen, der eine Stelle am Rumpf ausbessern soll, deren medizinischer Name etwas netter klingt als jede deutsche Umschreibung. Fünf laaaange Minuten Zeit also, sich umzuschauen und die Gedanken schweifen zu lassen. Viel zum Umschauen gibt es nicht außer einem Desinfektionsmittelspender, der einem seit einiger Zeit so vertraut vorkommt, und einem grün gedeckten Tisch mit Werkzeug, dessen längere Inaugenscheinnahme das eigene fiese Gedächtnis auf Reisen schicken kann. Zu Filmen wie dem „Marathon-Mann“ oder anderen Thrillern mit Patienten ohne Narkose und Tütchen über den Socken. Oder es lässt einen durch die eigene OP-Historie streifen, Best-of Vollnarkose, schon zweimal am eigenen Geburtstag, als die OP-Crew nur mit Mühe davon abzuhalten war, auf den Jubilar anzustoßen. So jedenfalls die Erinnerung, aber vielleicht lag das auch an den Beruhigungsmitteln.

Aber hier geht's ja nicht um Vollnarkose, hier geht's um einen „kleinen Piks“, wie Piksende ausschließlich zu Kindern und Männern sagen. Und so viel, wie man derzeit im Fernsehen piksende Menschen an freien Oberarmen sieht, sollte man sich dran gewöhnt haben. Ist aber bei Männern anders, wegen der selektiven Wahrnehmung. Männer sehen nicht den Impfschutz, Männer sehen, dass eine knapp einen Meter lange Nadel bis zum Anschlag in den Körper geschoben wird und eigentlich am anderen Oberarm wieder austreten müsste. Wenn das nicht geschieht, hat sie sich wahrscheinlich irgendwo verirrt und steckt nun so fest wie Excalibur.

Während dieses Gedankens hat Dr. Merlin narkotisiert, entfernt, alles sauber dicht gemacht und verbunden. Kurz und schmerzlos. „Alles Gute, Sie können gehen.“

Nicht vergessen, die Tüte vom Kopf zu nehmen.

Von Uwe Janssen