Lüttje Lage: Der lange Kaaaarl

In dieser Bäckerei in Hannovers Südstadt haben die Baguettes Namen. Das wusste ich. Also trat ich ein und sagte: „Einen Franz bitte“. Schon als ich es aussprach, kam es mir komisch vor. Franz? Wieso denn Franz? Weil Baguettes eine französische Erfindung sind? Nein. So einfach denkt dieser Bäcker nicht. Franz klang falsch. Das Brot hatte einen Namen, aber es hieß gewiss nicht Franz.

Die Verkäuferin guckte ratlos. Sie hatte tatsächlich keinen Franz im Angebot. Da sah ich das Schild am Regal: Karl! Das Baguette heißt Karl. Natürlich. Steht ja auch auf der Tüte: Kaaaarl, mit ganz vielen As, weil es sooo lang ist.

„Karl“, sagte ich, „ich meine Karl. Also: Einen Karl hätte ich gern, keinen Franz“. Die Fachverkäuferin lächelte mich an. „Klar, den Karl, den haben wir hier“.

Während sie das Baguette aus dem Regal zog, sagte ich: „Ja, Karl und Franz, die kann man schon mal verwechseln.“

Oje. Warum hatte ich das gesagt? Es kam einfach so über mich. Und nun konnte ich das doch nicht einfach erklärungslos stehen lassen.

„Schillers ,Räuber‘“, sagte ich, „Karl und Franz, die verfeindeten Brüder, der eine wird Terrorist, der andere betrügt den Vater. Ich muss die beiden wohl gerade verwechselt haben.“ Meine Güte. Das machte es ja nicht besser. Warum erkläre ich hier denn so viel?

„Macht nichts“, sagte die Verkäuferin und schob die Tüte mit dem Baguette über die Theke, „das kann ja mal passieren.“

Aber bestimmt nicht noch einmal.

Von Ronald Meyer-Arlt