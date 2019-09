Lüttje Lage: Der rechte Biss am Bäckertresen

Der Oberbürgermeisterkandidat der Grünen, Belit Onay, will Hannovers City zur autofreien Zone erklären – jedoch mit Ausnahmen. Lieferanten und Anwohner sollen weiterhin in die Innenstadt fahren dürfen, auch will Onay die Zufahrt zu Parkhäusern am Rande der Innenstadt erhalten. Parkhäuser im Zentrum, etwa das in der Mehlstraße, sollen anders genutzt werden.