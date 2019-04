Also versuchen wir seit ein paar Wochen, die Party zu planen. Die Feier an einem der letzten Mai-Tage soll erstens bei uns zuhause stattfinden und zweitens draußen im Garten, so wünscht sie es sich. Zugegeben, die Vorstellung ist gar nicht so schlecht: 40 Gäste an einer langen Tafel, weiße Tischdecken, Blumen auf dem Tisch, links und rechts alte Bäume, schönes Essen und fruchtiger Wein und gute Stimmung. Wie im Film. Das ist die Wunschvorstellung meiner Frau. Die Sache hat allerdings einen Haken: Wie das Wetter Ende Mai wird, weiß jetzt noch niemand. Vielleicht kann man eine Woche vorher sagen, ob es gut oder schlecht wird, vielleicht auch erst einen Tag vorher. Das macht die Planungen schwierig.

Wir könnten das Zelt von der örtlichen Feuerwehr bekommen, das will meine Frau aber nicht. 40 Gäste bekommen wir auch im Wohnzimmer unter, aber dann entfällt die lange weiße Tafel, und nicht jeder wird einen Sitzplatz bekommen.

Ich habe jetzt von dem Geburtstag geträumt. Wie ich mir ab Mitte Mai mit Bangen mehrmals täglich den Wetterbericht angeschaut habe. Und wie dann einen Tag vor der Feier Regen und kühle Temperaturen angesagt waren. Da habe ich dann im Traum tapfer zu meiner Frau gesagt, dass die Wetterfrösche sich sowie ständig irren und das Wetter viel besser wird, als man es uns erzählt. Und dann habe ich den Kühlschrank voller Wein und Wasser gepackt. Und am Morgen der Feier haben wir dann die Tische und die Stühle im Garten aufgebaut. Und eine Stunde bevor die ersten Gäste kamen, begann es in diesem Traum zu regnen.

Und in dem Traum haben wir dann die Jalousien heruntergelassen und die Handys ausgeschaltet. Und wir sind in ein Hotel gefahren. Und haben an einer weißen Tafel gegessen, mit Blumen auf dem Tisch. Und es war eine wunderbare Feier.

Von Mathias Klein