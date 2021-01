„Lüttje Lage“: Der vergessene Fridolin

Die Bäume lagen da wie Leiber großer Tiere nach einem Massaker. Und unser Baum sollte nun auch da liegen, auf dem Festplatz, dort, wo sonst der Autoscooter steht und wo sich jetzt die abgeschmückten Weihnachtsbäume türmen. Abgeschmückt? Die meisten ja, bei einigen aber waren noch Reste von Lametta zu erkennen, und bei einem blitzte etwas Weißes zwischen den Zweigen.

„Guck mal“, sagte meine Frau, „ein Schneemann.“

Anzeige

In der Tat, jemand hatte einen winzigen Holzschneemann an einem der Zweige befestigt und beim Abschmücken wohl übersehen. Der kleine Kerl war kaum daumennagelgroß. Er hatte zwei schwarze Punkte als Augen und einen dickeren schwarzen Punkt als Mund. Er trug eine unförmige rote Mütze, die ihn ein bisschen wie einen Schneemann im öffentlichen Dienst wirken ließ. Das Besondere aber war: Der Schneemann hielt einen winzigen grünen Weihnachtsbaum in der Hand.

„Wie süß“, sagte meine Frau.

„Guck mal, ob an dem Baum, den er trägt, noch ein kleiner Schneemann hängt, der auch einen Baum in der Hand hält, und ob an dem wiederum...“, sagte ich.

Meine Frau antwortete nicht direkt darauf. Sie sagte: „Der ist ganz fest angebunden“. Also machte sie sich dran, den Knoten zu lösen und den kleinen Schneemann von seinem Zweig zu befreien. Dann hielt sie das Holzfigürchen in der Hand.

„Guck, jetzt friert er nicht mehr so“, sagte ich. Und dann sagte ich: „Wir sollten ihn Fridolin nennen“.

Wir machten uns auf den Heimweg. Sie hielt Fridolin in der Hand.

„Und was soll jetzt mit Fridolin werden?“ fragte ich. „Kommt er in die Kiste mit dem Baumschmuck?“

Meine Frau schüttelte den Kopf. „Der passt doch zu gar nichts“, sagte sie.

„Willst Du Fridolin etwa in den Müll werfen?“ fragte ich.

Meine Frau schwieg. Dann kamen wir an dem Busch vorbei, den die Nachbarn in der Adventszeit immer mit roten und grünen Christbaumkugeln schmücken. Die Kugeln hingen noch. Und schon hatte Fridolin seinen neuen Platz gefunden.

Mal schauen, ob er nächstes Jahr dort wieder hängt. Oder immer noch.

Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Ronald Meyer-Arlt