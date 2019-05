Lüttje Lage: Desinfektion to go

Hannover

Wenn die Sonne scheint, strömen die Menschen in Scharen auf die Lister Meile. Wir auch. Endlich. Zum Quatschen sind wir kaum gekommen, das Beobachten der Passanten hat uns komplett beschäftigt. Die neue Frühlingsgarderobe wird ausgeführt, die Trends 2019 sind kaum auszumachen. Wir brauchen also nichts. Was uns mit der Zeit stutzig macht, sind nicht die endlosen Schlangen an Kinderwagen, sondern das, was daran baumelt. Im Winter fahren die Eltern ihren Nachwuchs ja mit wärmenden Muffs an der Stange spazieren. Jetzt hängen da kleine Fläschchen. Es ist offensichtlich, dass da weder Wasser noch Apfelschorle eingefüllt wurde. Karin fasst sich ein Herz und spricht einen jungen Vater an. Nein, wirklich kein Getränk. „Handliches Desinfektionsmittel“, sagt der Papa und strahlt. So könne man sich und dem Sohn jederzeit die Hände wieder bakterien- und keimfrei sprühen.

Wir sind verstört. Der Sandkasten dürfte dann ja zum viralen Hochsicherheitstrakt werden. Vermutlich darf auch kein Eis die Kinderfinger entlanglaufen. Oder Saft. Wahrscheinlich gibt es auch eine entsprechende Mundspülung, wenn die Kleinen mal am Förmchen knabbern. Die neuen Eltern-Kind-Zeiten sind uns fremd geworden. Wir haben gerade die Hygieneoffensive verdaut, als uns ein Flyer in die Hand gedrückt wird – Bodypainting für Schwangere. Da möchte eine Künstlerin die Babybäuche ihrer Geschlechtsgenossinnen mit Motiven versehen. Ideen werden gleich mitgeliefert. Für den angehenden Stürmer wird Mamis Bauch zum Riesenfußball, Und Schmetterlinge im Babybauch dürfen schon mal draußen weiterflattern. Was für ein Albtraum, wenn frau morgens in Nabelhöhe ein Zitronenfalter im Spiegel anschaut.

Ich finde Porzellanmalen schon grenzwertig. Wir zahlen und verschwinden. Soviel Sauberkeit und Kreativität überfordert. Wir trinken schließlich immer noch einfachen Kaffee und lieben dreckige kleine Rotznasen. Und schwanger werden wir sowieso nie wieder.

Von Susanna Bauch