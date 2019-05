Lüttje Lage: Details aus der Distanz

Hannover

Wenn man sich mit Menschen gut versteht, heißt das noch lange nicht, dass eine gemeinsame Reise ratsam ist. Ich erinnere mich an Ausflüge im Frauenschwarm vor der Familienplanung, bei denen es verschiedene heftig vorgetragene Ansprüche um die Zimmer, den Platz auf der Veranda oder die warme Dusche ging, die nur für zwei Runden reichte. Gewonnen haben irgendwie immer dieselben. Reisen in dieser Konstellation sind lange vorbei.

Meine Freundin Franziska ist jetzt mit einer alten Schulkameradin nach Holland gefahren. Die Männer wurden mitgenommen. Es sollte ein Ausflug zu Wasser, zu Lande und zu Fuß werden. Schon am ersten Tag gab es Stress. Franziskas Mann, eher zurückhaltend im Alltag, entpuppte sich schnell als Chef auf der Kommandobrücke. Die Freundin hatte kein festes Schuhwerk und keine gute Laune dabei, ihrem Mann wurde im Auto übel. Was bedeutete, dass nach Autofahrten nicht mehr an einen Restaurantbesuch zu denken war. Franziska hatte aber Hunger, sie ließen die Freunde in der Ferienwohnung zurück. Das wurde mit langem Schweigen am nächsten Tag quittiert.

Irgendwie haben sie die Woche rumgekriegt, eine Wiederholung ist nicht geplant. Franziska sagt, sie wolle eigentlich gar nicht so genau wissen, was für Unterwäsche die Freunde tragen, wie es um die Körperbehaarung steht, welches Toilettenpapier in welcher Menge verbraucht wird und wie es um das Liebesleben der anderen bestellt ist. Das alles interessiert uns normalerweise brennend – allerdings eher aus der Distanz. Zuviel Nähe erscheint uns irgendwie übergriffig. Wir verreisen trotzdem noch zusammen. Franziska kriegt das schönste Zimmer, das Restaurant wird gemeinsam ausgesucht, duschen fällt flach und die Liebe bleibt eh zuhause. Und unsere Unterwäsche haben wir ja gemeinsam eingekauft – also keine bösen Überraschungen.

Von Susanna Bauch