Lüttje Lage: Die Bahnfahrt

Ich fahre nicht ganz so oft mit der Bahn – wenn ich an den vergangenen Freitagmorgen denke, weiß ich auch warum. Ich war mit einem privaten Bahnunternehmen unterwegs. Die Fahrkarte hatte ich mir am Abend zuvor im Internet gekauft und ausgedruckt.

Der Zugbegleiter kam. Der Ton war knapp und fordernd. Er: „Ihre Fahrkarte!“ Ich gab sie ihm, er studierte den Zettel, wo eigentlich nicht ganz so viel draufstand. Er: „Ihren Personalausweis.“ Ich: „Warum?“ Er: „Vorschrift.“ Ich: „Ich habe eine gültige Fahrkarte zum vollen Preis, was wollen sie mit meinem Personalausweis.“ Er: „Vorschrift.“ Ich: „Warum denn?“ Er: „Weil da ihr Name auf der Fahrkarte steht.“ Ich: „Das ist eine reguläre Fahrkarte, voller Preis, das ist doch völlig egal, wer damit fährt.“ Er: „Nein, da steht ihr Name drauf.“ Ich: „Ja und?“ Er: „Beförderungsbedingungen lesen.“ Ich gab auf und zeigt ihm meinen Personalausweis. Wiederwillig.

Ein paar Plätze weiter hatte der Schaffner dann eine junge Frau am Wickel. Es dauerte. Dann war er weg, die junge Frau weinte. Ich war bedient. Und hatte die schlimmsten Befürchtungen für die Rückfahrt.

Der Zugbegleiter kam in den Wagen und schmetterte mit sonorer Stimme „Moin“. Mit einem freundlichen „was haben wir denn hier?“, nahm er mir das Ticket aus der Hand. Ein kurzer Blick dann sagte er: „Das sieht gut aus, wunderbar!“ Und dann war er auch schon beim nächsten Fahrgast. Eigentlich wollte ich noch hinterherrufen: „Mein Personalausweis, was ist mit meinem Ausweis, den müssen sie sich doch anschauen, sie wissen schon: Vorschrift, Beförderungsbedingungen!“ Aber ich ließ es dann doch sein. Und wenn Zugbegleiter Nummer 2 im Einsatz ist, fahre ich auch mal wieder Bahn.

Von Mathias Klein