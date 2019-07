Lüttje Lage: Die Blumenwiese

Als nach Tagen kühlen und grauen Wetters die Sonne das erste Mal wieder schien, bat mich meine Frau zu einem Inspektionsgang in den Garten, den wir in den vergangenen Tagen so gut wie gar nicht betreten hatten. Mir schwante nichts gutes und ich kramte im Kopf in aller Eile nach Dingen, die von mir so dringend erledigt werden mussten, dass ich auf keinen Fall Zeit für den Garten haben würde.

Wir gingen zuerst zum Hochbeet. Die Salatpflanzen, die vor einer Woche noch vielversprechend aussahen, waren ein Opfer der Schnecken geworden. Die Bohnen waren von einer sehr wilden Kletterpflanze überwuchert. Ich buddelte probehalber einen Stock Frühkartoffeln aus und wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, so winzig waren die Kartoffeln.

Am beeindruckendsten war der Bereich, der eigentlich eine bunte Blumenwiese sein sollte. Blumen sind dort nur ganz vereinzelt zu sehen, statt dessen wuchern alle möglichen Wildkräuter, die auch Naturfreunde nicht so gern im Garten haben wollen. Hier warte ziemlich viel Arbeit, sagte meine Frau und setzte noch ein „Schatz!“ hinterher.

Ich drehte mich von der Unkrautwiese weg und dachte an einen Nachbarn meiner Eltern. Der führte ein vergnügtes Leben. Fuhr Motorrad, spielte Fußball, joggte fast täglich und war bei den Dorffeiern immer einer der ersten und letzten. Aber immer, wenn seine Frau ihn in den Garten schicken wollte, hatte er ganz plötzlich so starke Rückenschmerzen, die ihn fast bewegungsunfähig machten.

Ich stand da also im Garten, dachte an die Unkrautwiese und es kam aus heiterem Himmel: Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass es in meinen Rücken anfängt, ganz doll zu reißen und zu ziehen.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Mathias Klein