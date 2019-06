Lüttje Lage: Die Party-Docs

Hannover

Jetzt kommen die ersten Silberhochzeiten. Zur 25-Jahr-Feier von Paula und Olaf ist auch meine Freundin Kirsten aus Berlin angereist. Kirsten ist Hautärztin und hat in der Hauptstadt eine ganz anständige Karriere hingelegt. Großes Hallo auf der Feier im Garten, viele haben sich lange nicht gesehen und aus den Augen verloren. So einiges musste daher auf den neuesten Stand gebracht werden in Sachen Job, Familie, Wohnort und Hobbies. Schnell hat sich herausgestellt, dass so ein Party-Arzt total gefragt ist. Außer Kirsten war noch ein Internist geladen, und schon bald sah es so aus, als hielten die beiden eine Sprechstunde zwischen Rhododendren und Rotwein ab.

Hautprobleme kennt offenbar jeder, und wer sich nicht über die eigenen Leberflecken sorgt, wartet mit angeblicher Akne der Kinder auf. Es wurden sogar Fotos gezeigt. Auch vor Intimitäten schreckten die Partygäste nicht zurück. Kirsten war nach einer Stunde komplett genervt. Es hatte sich herumgesprochen, dass es die Möglichkeit zum Facharztgespräch ohne Terminschwierigkeiten gab. Mit Wein wurde es erträglicher, aber sie hatte fast schon ein schlechtes Gewissen – von wegen Alkohol im Dienst. Der Internist hatte es noch schwerer. Das Publikum war schließlich nicht mehr ganz jung, da kommt einiges an organischen Schwachstellen zusammen. Wie oft zur Darmspiegelung, was tun gegen Reflux oder Krampfadern und wieso hohe Leberwerte bei Abstinenz? Ein Partygast fand es super witzig, mit seiner Krankenkassenkarte zu wedeln. Er wolle ja nichts umsonst. Zum Glück hat sich keiner ausgezogen.

Eigentlich wollte ich Kirsten auch medizinisch kurz konsultieren. Getraut habe ich mich nicht mehr. Die Party-Docs hatten um Mitternacht endlich Feierabend. Ich stehe jetzt auf der Warteliste für einen ordentlichen Hautarzttermin. Irgendwann im späten Herbst.

Von Susanna Bauch