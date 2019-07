Lüttje Lage: Die Radarfalle

Sehr geehrter Landrat des Landkreises Hildesheim,

vielen Dank für Ihren Brief. Das schreibe ich aus Höflichkeit, weil man das immer so schreibt. So richtig gefreut habe ich mich nämlich erst gar nicht. Denn ich habe von Ihnen – also nicht wirklich von Ihnen persönlich, aber sie stehen oben im Briefkopf –...