Lüttje Lage: Die Rolex-Runde

Hannover

Bald beginnt die Wichtel-Zeit. Das Wichtigste dabei ist natürlich wie immer das Geschenk-Motto. Früher haben wir noch praktisch gedacht, und was fürs Kleinkind oder die vegetarische Küche vorgegeben. Dann kamen die vernünftigen Jahre mit Reiseführern oder Eingekochtem. Schließlich die verzweifelten Versuche, etwas ganz besonders Lustiges oder Schlüpfriges zu verpacken. Was stets sehr peinlich sowohl für den Geber als auch den Nehmer ist. Danach kamen die Trennungsratgeber.

Wir überlegen, in diesem Jahr auf die albernen Geschenk-Vorschriften zu verzichten. Und gar nichts zu schenken. Also wichteln ohne Wichteln, nicht einmal Schrott. Karin erzählt dazu beiläufig eine Geschichte von einer vorweihnachtlichen Zusammenkunft unter Männern. Ihrer war dabei. Da hat es letztes Jahr nämlich einen sogenannten Rolex-Abend gegeben. Ein Herr mit teurem Zeitgefühl hat sein Wohnzimmer für den Auftritt des Rolex-Vertreters unter Freunden freigegeben. Dazu erlesener Whisky und Gin Tonic, die Gattin hatte Fingerfood vorbereitet. Dann kam der Mann mit den Luxusuhren im Köfferchen mit Samtauslage. Jedes Modell eine fünfstellige Summe wert. Die Männer, so erzählt Karin, hätten dann den Abend damit verbracht, abwechselnd sündhaft teure Uhren zwischen Terrassen- und Küchentür spazieren zu führen. Dabei wurde natürlich gefachsimpelt.

Tupperparties enden ja immer mit zahlreichen Bestellungen und einem Gastgeschenk für den Gastgeber. Bei der Rolex-Runde war das nicht der Fall. Alle Uhren wurden nach zwei Stunden ordentlich wieder abgelegt, der Luxustraum blieb im Wohnzimmer. Zwei Stunden mit Statussymbol am Handgelenk – Männer sind manchmal wirklich einfach gestrickt. Wichtel zum Ausprobieren finden wir grundsätzlich gar nicht so schlecht. Uns fällt da spontan ein Zalando-Abend ein. Oder ein Vertreterbesuch mit Louboutin-Highheels. Carola meint, eine Männerparade wäre auch nicht schlecht. Man könne seinen Wichtel ja auch tauschen. Hauptsache, es hat keiner eine Rolex am Arm.

Von Susanna Bauch